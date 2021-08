4. Liga, Gruppe 2 Sieg und erste Punkte für Srbija 1968 gegen Muttenz Sieg für Srbija 1968: Gegen Muttenz gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1. 30.08.2021, 13.35 Uhr

(chm)

Muttenz ging zunächst in der 20. Minute in Führung, als Sven Groeger zum 1:0 traf. In der 51. Minute gelang Srbija 1968 jedoch durch Marko Vulin der Ausgleich. In der 55. Minute gelang Davor Cvijetic der Führungstreffer zum 2:1 für Srbija 1968. In der 60. Minute sorgte Vuk Pavkovic für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Srbija 1968.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Srbija 1968, Uros Tomic (81.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Muttenz erhielt: Alain Rohr (80.)

Nach dem zweiten Spiel steht Srbija 1968 mit drei Punkten auf dem siebten Rang. Srbija 1968 spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ferad. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Muttenz liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 10. Muttenz trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Atletico Basel. Die Partie findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Srbija 1968 - SV Muttenz 3:1 (0:1) - Rankhof, Basel – Tore: 20. Sven Groeger 0:1. 51. Marko Vulin 1:1. 55. Davor Cvijetic 2:1. 60. Vuk Pavkovic 3:1. – Srbija 1968: Milos Tintor, Uros Tomic, Sasa Puric, Nenad Milakovic, Nikola Puric, Marko Vulin, Vedran Markovic, Marko Drakul, Srdjan Ilic, Vuk Pavkovic, Davor Cvijetic. – Muttenz: Janic Heid, Reto Schmid, Nicola Zogg, Simon Näf, Nathaniel Joseph Pressner, Sven Groeger, Jonas Stettler, Alessandro Legge, Jonas Klotz, Marco Beltrani, Fabian Ertl. – Verwarnungen: 80. Alain Rohr, 81. Uros Tomic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Atletico Basel - FC Polizei Basel 8:2, SC Binningen a - FC Ferad 3:2, FC Srbija 1968 - SV Muttenz 3:1, SC Steinen Basel a - FC Laufen b 1:3

Tabelle: 1. SC Binningen a 2 Spiele/6 Punkte (5:3). 2. FC Atletico Basel 2/6 (13:5), 3. FC Laufen b 2/6 (7:4), 4. FC Nordstern BS 2/6 (9:7), 5. FC Arlesheim 2/3 (12:7), 6. FC Polizei Basel 2/3 (6:10), 7. FC Srbija 1968 2/3 (5:5), 8. FC Birsfelden 2/1 (5:6), 9. SC Steinen Basel a 2/1 (3:5), 10. SV Muttenz 2/0 (2:5), 11. SC Basel Nord 2/0 (5:13), 12. FC Ferad 2/0 (5:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 13:32 Uhr.