3. Liga, Gruppe 1 Silas Gusset führt Schwarz-Weiss mit drei Toren zum Sieg gegen Binningen Binningen lag gegen Schwarz-Weiss deutlich vorne, nämlich 2:0 (18. Minute) und 3:1 (55. Minute) - und verlor dennoch. Schwarz-Weiss feiert einen 5:3-Auswärtssieg. 12.06.2022, 17.02 Uhr

(chm)

In der 55. Minute erhöhte Binningen seine Führung auf 3:1. Doch ab der 59. Minute setzte Schwarz-Weiss zur Wende an, als Silas Gusset zum 2:3 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Silas Gusset (59., 62.), Bastien Quillet (80.) und Kaspar Itin (85.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Binningen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Schwarz-Weiss um einen Platz nach vorne. Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Binningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 10. Binningen hat bisher zehnmal gewonnen und 16mal verloren.

Für Binningen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Binningen - FC Schwarz-Weiss b 3:5 (2:1) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 13. Flavio Krug 1:0. 18. Migel Popara 2:0. 30. Silas Gusset 2:1. 55. Olivier Regis (Penalty) 3:1.59. Silas Gusset 3:2. 62. Silas Gusset 3:3. 80. Bastien Quillet 3:4. 85. Kaspar Itin 3:5. – Binningen: Jason Exizidis Meier, Francesco Zonca, Flavio Schmidig, Patrick Lehmann, Semi Trabelsi, Joel Müller, Jan Boschung, Flavio Krug, Olivier Regis, Bryan Camilo Munoz Cardozo, Migel Popara. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Fabio Gisler, Thimo Müller, Jonas Baumann, Bastien Quillet, Yannick Benz, Marco Ledermann, Jannik Frank, Silas Gusset, Kaspar Itin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

