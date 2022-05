Frauen 3. Liga Sina Garcia Sanchez führt Möhlin-Riburg/ACLI mit drei Toren zum Sieg gegen Arlesheim Möhlin-Riburg/ACLI behielt im Spiel gegen Arlesheim am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0. 01.05.2022, 13.58 Uhr

(chm)

In der 30. Minute gelang Yael Garcia Sanchez der Führungstreffer zum 1:0 für Möhlin-Riburg/ACLI. Mit ihrem Tor in der 60. Minute brachte Sina Garcia Sanchez Möhlin-Riburg/ACLI mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Zwei Minuten dauerte es, ehe Sina Garcia Sanchez erneut erfolgreich war. Sie traf in der 62. Minute zum 3:0 für Möhlin-Riburg/ACLI. ein Minuten dauerte es, ehe Sina Garcia Sanchez erneut erfolgreich war. Sie traf in der 63. Minute zum 4:0 für Möhlin-Riburg/ACLI.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Möhlin-Riburg/ACLI zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Möhlin-Riburg/ACLI machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 4. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Möhlin-Riburg/ACLI wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team SV Muttenz, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Arlesheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Arlesheim hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Arlesheim verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Arlesheim daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Telegraph BS (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 8. Mai statt (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: Team Fricktal - FC Arlesheim 4:0 (1:0) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 30. Yael Garcia Sanchez 1:0. 60. Sina Garcia Sanchez 2:0. 62. Sina Garcia Sanchez 3:0. 63. Sina Garcia Sanchez 4:0. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Selina Grenacher, Mia Schaub, Erin Keser, Alessia Magliocca, Samira Leila Erni, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Yael Garcia Sanchez, Sina Garcia Sanchez, Leonie Weber. – Arlesheim: Vanessa Trüssel, Jana Kloiber, Amel Rayen Arrad, Fiona Von Graffenried, Lea Mina Zbinden, Fiona Kunz, Bojana Radovac, Laura Ehifoh, Solene Cras, Zsofia Bartha, Viviane Eichenberger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 13:55 Uhr.