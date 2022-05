4. Liga, Gruppe 1 Sissach gewinnt klar gegen Diegten Eptingen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sissach gewinnt am Samstag zuhause gegen Diegten Eptingen 5:0. 29.05.2022, 13.51 Uhr

(chm)

In der 14. Minute war es an Alban Asani, Sissach 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sissach stellte Dennis Kaderli in Minute 38 her. Sissach erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Davide Bortolas weiter auf 3:0.

Nicola Lucini baute in der 89. Minute die Führung für Sissach weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Jeton Asani, der in der 92. Minute die Führung für Sissach auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Diegten Eptingen kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Sissach für Shiprim Osmani (71.), Rashid Harmoush (75.) und Abdurrahim Hyseni (87.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Sissach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Sissach die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Diegten Eptingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 58 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Dank dem Sieg liegt Sissach neu über dem Strich. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt AC Rossoneri. Sissach hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Sissach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen AC Virtus Liestal (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Diegten Eptingen liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. 14 Punkte bedeuten Rang 11. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Diegten Eptingen hat bisher viermal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Diegten Eptingen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Frenkendorf an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: SV Sissach - FC Diegten Eptingen 5:0 (2:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 14. Alban Asani 1:0. 38. Dennis Kaderli 2:0. 49. Davide Bortolas 3:0. 89. Nicola Lucini 4:0. 92. Jeton Asani (Penalty) 5:0. – Sissach: Dominic Hunziker, Fidan Hajdari, Jeton Asani, Joel Chretien, Shiprim Osmani, Marvin Schneider, Rashid Harmoush, Dennis Kaderli, Alban Asani, Arbnor Rexhaj, Olivier Lerch. – Diegten Eptingen: Leandro Di Venere, Pascal Schäublin, Jan Krieg, Simon Jenni, Michael Gerber, Sven Zeller, Marco Schneider, Alexander Wolf, Simon Ries, Timo Zeller, Rouven Schäfer. – Verwarnungen: 41. Alexander Wolf, 71. Shiprim Osmani, 75. Rashid Harmoush, 87. Abdurrahim Hyseni, 91. Marco Schneider, 92. Leandro Di Venere, 95. Timo Zeller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 13:48 Uhr.