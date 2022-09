4. Liga, Gruppe 1 Sissach verliert gegen Seriensieger Frenkendorf Frenkendorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Sissach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2 04.09.2022, 06.03 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Frenkendorf: Denny Gari brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. In der 23. Minute traf Davide Bortolas für Sissach zum 1:1-Ausgleich. Boze Mijoc erzielte in der 36. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Frenkendorf.

Lasse Spycher erhöhte in der 39. Minute zur 3:1-Führung für Frenkendorf. Frenkendorf erhöhte in der 79. Minute seine Führung durch Olivier Waldner weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Andrin Mumenthaler in der 90. Minute her, als er für Sissach auf 2:4 verkürzte.

Bei Sissach sah Jeton Asani (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Matteo Tomeo (34.), Olivier Lerch (80.) und Jeton Asani (83.). Eine Verwarnung gab es für Frenkendorf, nämlich für Denny Gari (42.).

In seiner Gruppe hat Frenkendorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 9 Tore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Sissach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 14 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.7 Toren pro Match (Rang 12).

Frenkendorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Frenkendorf feiert mit dem Sieg gegen Sissach bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Frenkendorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 5). Diese Begegnung findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Unverändert liegt Sissach auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Sissach hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Sissach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Pratteln an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 11. September statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: SV Sissach - FC Frenkendorf 2:4 (1:3) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 15. Denny Gari 0:1. 23. Davide Bortolas 1:1. 36. Boze Mijoc 1:2. 39. Lasse Spycher 1:3. 79. Olivier Waldner 1:4. 90. Andrin Mumenthaler 2:4. – Sissach: Joel Nessi, Gustavo Lourenco Goncalves, Jeton Asani, Ramon Sutter, Matteo Tomeo, Davud Mehic, Davide Bortolas, Alex Nyarko, Olivier Lerch, Alban Asani, Maurice Simon. – Frenkendorf: Roy Gradl, Berkan Patlar, Eren Tasdelen, Rodrigo Antonio Polonio de Jesus, Giuseppe Colangelo, Erton Sahiti, Martin Muheim, Riccardo Donadei, Lasse Spycher, Denny Gari, Boze Mijoc. – Verwarnungen: 34. Matteo Tomeo, 42. Denny Gari, 80. Olivier Lerch, 83. Jeton Asani – Ausschluss: 93. Jeton Asani.

