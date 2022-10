3. Liga, Gruppe 2 Sol Liechti führt Schwarz-Weiss mit drei Toren zum Sieg gegen Laufen Schwarz-Weiss gewinnt am Dienstag zuhause gegen Laufen 5:0. 26.10.2022, 21.37 Uhr

Sol Liechti schoss Schwarz-Weiss in der 17. Minute zur 1:0-Führung. In der 27. Minute baute Senol Sengül den Vorsprung für Schwarz-Weiss auf zwei Tore aus (2:0). Schwarz-Weiss erhöhte in der 38. Minute seine Führung durch Sol Liechti weiter auf 3:0. Sol Liechti traf per Elfmeter.

Patrick Ruas Dias baute in der 42. Minute die Führung für Schwarz-Weiss weiter aus (4:0). Patrick Ruas Dias traf per Elfmeter. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sol Liechti in der 85. Minute, als er für Schwarz-Weiss zum 5:0 traf.er traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Laufen für Mirco Schnell (41.) und Jean Pascal Rudin (84.). Schwarz-Weiss blieb ohne Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Schwarz-Weiss: Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 7. Für Schwarz-Weiss ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Münchenstein (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (29. Oktober) statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Laufen hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Laufen geht es auswärts gegen FC Bubendorf (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (29. Oktober) statt (17.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Laufen 5:0 (4:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 17. Sol Liechti 1:0. 27. Senol Sengül 2:0. 38. Sol Liechti (Penalty) 3:0.42. Patrick Ruas Dias (Penalty) 4:0.85. Sol Liechti 5:0. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Dominique Sutter, Mahir Mulabdic, Noah Böni, Dario Zumsteg, Rrap Cerkini, Patrick Ruas Dias, Besian Bunjaku, Serge Müller, Senol Sengül, Sol Liechti. – Laufen: Kushtrim Jusaj, Beat Spinnler, Imran Fejzulahovic, Benjamin Niederberger, Matthias Bohler, Samuel Buchmann, Mirco Schnell, Björn Züger, Andrin Steiner, Joel Noirjean, Sascha Volpe. – Verwarnungen: 41. Mirco Schnell, 84. Jean Pascal Rudin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

