Frauen 3. Liga Spiel zwischen Breitenbach und Telegraph BS ohne Sieger Je ein Punkt für Breitenbach und Telegraph BS: Die Teams trennen sich 2:2 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

Zunächst hatte Breitenbach die Führung erzielt (9. Minute, Manon Stich), war dann aber durch zwei Tore (40., 70. Minute) von Telegraph BS in Rückstand geraten. Für Telegraph BS trafen: Barbara Luder und Bettina Geissmann. Lediglich sechs Minuten nach dem 2:1 traf Manon Stich in der 76. Minute für Breitenbach zum 2:2-Ausgleich. Für sie war es der zweite Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Telegraph BS erhielten Aurel Lanz (66.) und Mo Jonasch (80.) eine gelbe Karte. Breitenbach blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Breitenbach zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.1 Tore pro Partie (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Breitenbach nicht verändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Breitenbach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Breitenbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Arlesheim (Platz 8). Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Das Unentschieden bringt Telegraph BS in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 4. Telegraph BS hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Telegraph BS geht es in einem Heimspiel gegen FC Gelterkinden (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Telegraph BS 2:2 (1:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 9. Manon Stich 1:0. 40. Barbara Luder (Penalty) 1:1.70. Bettina Geissmann 1:2. 76. Manon Stich 2:2. – Breitenbach: Lia Spaar, Celine Marani, Fabienne Stalder, Leonie Marolf, Sarah Duraschiok, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Vanessa Brunner, Livia Schnyder, Elena Vogel, Manon Stich. – Telegraph BS: Jamina Carigiet, Bettina Geissmann, Anne-sophie Baret, Hanna Knauber, Kim Anceschi-Bachofer, Kirsty Bannon, Sibel Citlak Demirkan, Marissa Schraner, Anna Schiel, Lucie Mahrer, Barbara Luder. – Verwarnungen: 66. Aurel Lanz, 80. Mo Jonasch.

