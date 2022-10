4. Liga, Gruppe 4 Spiel zwischen Brüglingen Basel und Allschwil ohne Sieger Brüglingen Basel und Allschwil spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 08.10.2022, 20.27 Uhr

Zunächst hatte Allschwil die Führung erzielt (2. Minute, Cyrill Schulz), war dann aber durch zwei Tore (31., 49. Minute) von Brüglingen Basel in Rückstand geraten. Für Brüglingen Basel trafen: Benjamin Meyer und Lucas Locher. Für den Ausgleich für Allschwil zum Schlussresultat von 2:2 war Florian Schlachter in der 63. Minute besorgt.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Brüglingen Basel für Lucas Locher (79.), Jan Becker (86.) und Nadim Oseman Vögelin (91.). Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Nico Müller (47.), Cyrill Schulz (48.) und Sinan Jusufovic (52.).

Nach dem Unentschieden verliert Brüglingen Basel einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 3. Brüglingen Basel hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Brüglingen Basel tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Türkgücü Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Allschwil geht es zuhause gegen FC Münchenstein b (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FF Brüglingen Basel - FC Allschwil 2:2 (1:1) - Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45, – Tore: 2. Cyrill Schulz 0:1. 31. Benjamin Meyer 1:1. 49. Lucas Locher (Penalty) 2:1.63. Florian Schlachter 2:2. – Brüglingen Basel: Linus Weiland, Severin Reimann, Fabian Ronchi, Yves Jäggi, Christian Rempfler, Benjamin Meyer, Jan Becker, Lucas Locher, Dario Frabotta, Dominik Kurt, Fabio Vielmi. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Sinan Jusufovic, Firat Dogan, Cyrill Schulz, Kevin Machado Ferreira, Marco Venerito, Yannick Schönenberger, Noah Vögtlin, Nico Müller, Florian Schlachter, Janis Birrer. – Verwarnungen: 47. Nico Müller, 48. Cyrill Schulz, 52. Sinan Jusufovic, 79. Lucas Locher, 86. Jan Becker, 91. Nadim Oseman Vögelin.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

