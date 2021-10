4. Liga, Gruppe 3 Spiel zwischen Laufen und Dornach ohne Sieger Das Resultat im Spiel zwischen Laufen und Dornach lautet 2:2. 17.10.2021, 15.22 Uhr

(chm)

Zweimal legte Dornach vor, zweimal glich Laufen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das Skore eröffnete Daniel Fiechter in der 14. Minute. Er traf für Dornach zum 1:0. Björn Züger glich in der 42. Minute für Laufen aus. Es hiess 1:1. Daniel Fiechter brachte Dornach 2:1 in Führung (46. Minute). Für den Ausgleich für Laufen zum 2:2 sorgte in der 65. Minute Andrin Steiner.

Gelbe Karten gab es bei Dornach für Noe Gschwind Pajeres (45.), Tobias Chavannes (77.) und Raul Will Aracena (93.). Eine Verwarnung gab es für Laufen, nämlich für Joel Noirjean (31.).

Laufen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Laufen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 1).

Nach dem Unentschieden verliert Laufen einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 2. Laufen hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Laufen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aesch (Rang 8). Das Spiel findet am 24. Oktober statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Nach dem Unentschieden büsst Dornach in der Tabelle ein und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Es verliert zwei Plätze. Dornach hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Dornach wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Reinach, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Telegramm: FC Laufen a - SC Dornach 2:2 (1:2) - Im Nau, Laufen – Tore: 14. Daniel Fiechter 0:1. 42. Björn Züger 1:1. 46. Daniel Fiechter 1:2. 65. Andrin Steiner 2:2. – Laufen: Sascha Iten, Gilles Eichenberger, Louis Kamber, Beat Spinnler, Michel Raidler, Björn Züger, Dario Plattner, Andrin Steiner, Patrik Berger, Joel Noirjean, David Guntern. – Dornach: Melvin König, Lukas Berg, Claude Nyfeler, Tobias Chavannes, Kilian Schröter, Besar Juseni, Daniel Fiechter, Noe Gschwind Pajeres, Maximilian Ditzler, Leon Meier, Matyas Bartha. – Verwarnungen: 31. Joel Noirjean, 45. Noe Gschwind Pajeres, 77. Tobias Chavannes, 93. Raul Will Aracena.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Reinach - FC Ettingen 4:5, FC Röschenz - FC Riederwald 6:0, FC Laufen a - SC Dornach 2:2, FC Oberwil - FC Brislach 3:2

Tabelle: 1. FC Röschenz 9 Spiele/22 Punkte (28:9). 2. FC Laufen a 9/21 (28:9), 3. FC Riederwald 9/16 (19:23), 4. FC Oberwil 9/16 (21:13), 5. FC Ettingen 9/14 (30:31), 6. SC Dornach 9/14 (23:13), 7. FC Reinach 9/12 (20:20), 8. FC Aesch 8/11 (33:18), 9. FC Münchenstein 8/10 (14:26), 10. FC Brislach 9/6 (18:36), 11. FC Therwil 8/3 (10:28), 12. FC Kleinlützel 8/3 (11:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 15:19 Uhr.