4. Liga, Gruppe 2 Srbija 1968 siegt gegen Birsfelden Srbija 1968 behielt im Spiel gegen Birsfelden am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 18.10.2021, 00.01 Uhr

Luke Mc Guinness eröffnete in der 39. Minute das Skore, als er für Birsfelden das 1:0 markierte. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Davor Cvijetic, sorgte in der 73 für den Ausgleich für Srbija 1968. Der gleiche Davor Cvijetic war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Srbija 1968 verantwortlich. Er traf erneut in der 82. Spielminute. Es war ein Elfmeter. In der 95. Minute sorgte Vuk Pavkovic für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Srbija 1968.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Birsfelden. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Srbija 1968, Stefan Todorovic (83.) kassierte sie.

Die Abwehr von Birsfelden kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 6).

Mit dem Sieg liegt Srbija 1968 neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 7. Das Team rückt damit um vier Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Polizei Basel. Srbija 1968 hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Srbija 1968 tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Nordstern BS an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Birsfelden zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 10. Birsfelden hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Birsfelden spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Atletico Basel (Platz 8). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (19.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Srbija 1968 - FC Birsfelden 3:1 (0:1) - Rankhof, Basel – Tore: 39. Luke Mc Guinness 0:1. 73. Davor Cvijetic (Penalty) 1:1.82. Davor Cvijetic (Penalty) 2:1.95. Vuk Pavkovic 3:1. – Srbija 1968: Milos Tintor, Aleksandar Vrhovac, Stefan Lukac, Vuk Pavkovic, Stefan Vidulovic, Nenad Milakovic, Radovan Colovic, Nikola Milenkovic, Srdjan Ilic, Stefan Todorovic, Davor Cvijetic. – Birsfelden: Mesut Kül, Cédric Grüter, Milan Bussmann, Ognjen Simonovic, Samuel Lavater, Davide Gugliotta, Noris Bajrami, Alessandro Vigliano, Sahan Güclü, Dominik Meier, Luke Mc Guinness. – Verwarnungen: 43. Ognjen Simonovic, 72. Milan Bussmann, 77. Davide Gugliotta, 83. Stefan Todorovic, 96. Sebastian Manz.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Atletico Basel - FC Arlesheim 2:5, FC Ferad - FC Polizei Basel 8:5, FC Laufen b - SC Basel Nord 1:2, FC Srbija 1968 - FC Birsfelden 3:1

Tabelle: 1. SC Binningen a 9 Spiele/22 Punkte (36:14). 2. FC Nordstern BS 9/21 (34:15), 3. FC Arlesheim 9/19 (41:20), 4. FC Ferad 9/18 (42:27), 5. FC Laufen b 9/16 (15:12), 6. SC Steinen Basel a 9/10 (22:25), 7. FC Srbija 1968 9/10 (14:31), 8. FC Atletico Basel 9/10 (25:32), 9. SV Muttenz 9/8 (16:20), 10. FC Birsfelden 9/8 (22:25), 11. SC Basel Nord 9/7 (17:38), 12. FC Polizei Basel 9/7 (26:51).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 19:10 Uhr.