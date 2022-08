4. Liga, Gruppe 2 Srbija 1968 stolpert gegen Birsfelden Birsfelden hat am Samstag gegen Srbija 1968 die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team, und das gleich mit 4:0. Zugleich war es für Birsfelden im dritten Spiel der erste Sieg der Saison. 21.08.2022, 01.17 Uhr

(chm)

Cristian Tiscar Martinez schoss Birsfelden in der 8. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Birsfelden stellte Luke Mc Guinness in Minute 62 her. Luke Mc Guinness erzielte nur acht Minuten später auch das 3:0 für Birsfelden. Das letzte Tor der Partie erzielte Alessandro Vigliano, der in der 73. Minute die Führung für Birsfelden auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Srbija 1968. Die einzige gelbe Karte bei Birsfelden erhielt: David Hermann (76.)

In der Defensive hat Birsfelden in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 4 geschossenen Toren Rang 2.

Srbija 1968 lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Birsfelden. Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Nach dem dritten Spiel steht Birsfelden auf dem ersten Rang. Birsfelden hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Als nächstes trifft Birsfelden auf fremdem Terrain mit SC Dornach b (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 27. August statt (18.30 Uhr, Sportplatz Weiden, Dornach).

In der Tabelle steht Srbija 1968 nach dem dritten Spiel auf Rang 11. Srbija 1968 hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Mit dem viertplatzierten FC Aesch b kriegt es Srbija 1968 als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 28. August statt (15.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Srbija 1968 4:0 (1:0) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 8. Cristian Tiscar Martinez 1:0. 62. Luke Mc Guinness 2:0. 70. Luke Mc Guinness 3:0. 73. Alessandro Vigliano 4:0. – Birsfelden: Mesut Kül, Diren Tasocak, Volkan Arslan, Samuel Lavater, Luis Manuel Sanchez, Besnik Krasniqi, Roberto Garcia, Cristian Tiscar Martinez, Timo Michael Kraft, Davide Gugliotta, Cyrill Rohrer. – Srbija 1968: Milos Tintor, Marko Uzelac, Marko Drakul, Nenad Ilic, Nikola Milenkovic, Davor Cvijetic, Vuk Pavkovic, Vladica Zivkovic, Marko Vulin, Denijel Savic, Miljan Ralevic. – Verwarnungen: 30. Davor Cvijetic, 58. Miljan Ralevic, 71. Marko Vulin, 76. David Hermann, 82. Marko Uzelac, 87. Stefan Lukac.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

