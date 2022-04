4. Liga, Gruppe 2 Srbija 1968 verliert gegen Seriensieger Binningen Binningen reiht Sieg an Sieg: Gegen Srbija 1968 hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:3 24.04.2022, 20.19 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Francesco Biafora für Binningen. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Srbija 1968 fiel in der 7. Minute (Demian Nazarenko). Ein Eigentor von Nenad Milakovic brachte in der 23. Minute die 2:1-Führung für Binningen.

In der 38. Minute baute Francesco Biafora den Vorsprung für Binningen auf zwei Tore aus (3:1). Pablo Krug baute in der 42. Minute die Führung für Binningen weiter aus (4:1). In der 50. Minute verkleinerte Nikola Puric den Rückstand von Srbija 1968 auf 2:4.

Luca Yildiz baute in der 51. Minute die Führung für Binningen weiter aus (5:2). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Bojan Lukac in der 71. Minute für Srbija 1968 auf 3:5. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sasa Puric von Srbija 1968 erhielt in der 18. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Binningen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Unverändert liegt Binningen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 18 Spielen 35 Punkte auf dem Konto. Binningen hat bisher elfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Binningen geht es auswärts gegen FC Arlesheim (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Nach der Niederlage büsst Srbija 1968 einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 8. Srbija 1968 hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Srbija 1968 spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Steinen Basel a (Platz 5). Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Srbija 1968 - SC Binningen a 3:5 (1:4) - Rankhof, Basel – Tore: 4. Francesco Biafora 0:1. 7. Demian Nazarenko 1:1. 23. Eigentor (Nenad Milakovic) 1:2.38. Francesco Biafora 1:3. 42. Pablo Krug 1:4. 50. Nikola Puric 2:4. 51. Luca Yildiz 2:5. 71. Bojan Lukac (Penalty) 3:5. – Srbija 1968: Milos Tintor, Vuk Pavkovic, Stefan Lukac, Stefan Kulic, Nenad Milakovic, Sasa Puric, Marko Perisic, Nikola Milenkovic, Demian Nazarenko, Nikola Puric, Bruno Miguel Gomes Pires. – Binningen: Jason Exizidis Meier, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Robin Baer, Luca Yildiz, Melvin Fehlbaum, Pablo Krug, Olivier Regis, Flavio Krug, Francesco Biafora. – Verwarnungen: 18. Sasa Puric.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 20:16 Uhr.