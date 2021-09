4. Liga, Gruppe 2 Stefan Todorovic rettet Srbija 1968 einen Punkt gegen Laufen 2:2 lautet das Resultat zwischen Srbija 1968 und Laufen. Die Teams teilen sich die Punkte. 12.09.2021, 20.57 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Srdjan Ilic brachte in der 3. Minute die 1:0-Führung für Laufen. Laufen baute die Führung in der 12. Minute (Tobias Schnell) weiter aus (2:0). In der 47. Minute gelang Srbija 1968 (Vuk Pavkovic) der Anschlusstreffer (1:2). Zum Ausgleich für Srbija 1968 traf Stefan Todorovic in der 90. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Srbija 1968. Bei Laufen erhielten Marc Meierhofer (17.) und Yannis Spaar (47.) eine gelbe Karte.

Srbija 1968 steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 8). Das Team hat vier Punkte. Srbija 1968 hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Srbija 1968 auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Binningen a. Die Partie findet am 18. September statt (18.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Laufen steht in der Tabelle neu auf Rang 2 (zuvor: 1). Das Team hat zehn Punkte. Laufen hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Laufen geht es in einem Heimspiel gegen FC Atletico Basel (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 19. September (14.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Srbija 1968 - FC Laufen b 2:2 (1:2) - Rankhof, Basel – Tore: 3. Eigentor (Srdjan Ilic) 0:1.12. Tobias Schnell 0:2. 47. Vuk Pavkovic 1:2. 90. Stefan Todorovic 2:2. – Srbija 1968: Milos Tintor, Nenad Milakovic, Stefan Kulic, Stefan Lukac, Nikola Puric, Vuk Pavkovic, Davor Cvijetic, Marko Vulin, Vedran Markovic, Radovan Colovic, Vladica Zivkovic. – Laufen: Alex Vosseler, Alessio Spano, Sandro Maceiras, Yannis Spaar, Fabian Zimmermann, Marc Meierhofer, Gezim Misini, Marius Spaar, Tobias Schnell, Mischa Jeger, Qasem Moradi. – Verwarnungen: 17. Marc Meierhofer, 47. Yannis Spaar, 55. Vuk Pavkovic, 72. Stefan Todorovic, 78. Radovan Colovic, 80. Vedran Markovic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Nordstern BS - SC Basel Nord 5:0, SC Steinen Basel a - SC Binningen a 2:7, FC Srbija 1968 - FC Laufen b 2:2, FC Atletico Basel - FC Ferad 3:5

Tabelle: 1. FC Nordstern BS 4 Spiele/12 Punkte (17:7). 2. FC Laufen b 4/10 (11:6), 3. SC Binningen a 4/9 (12:7), 4. FC Atletico Basel 4/7 (18:12), 5. FC Arlesheim 3/6 (21:9), 6. FC Ferad 4/6 (17:11), 7. FC Birsfelden 4/5 (13:12), 8. FC Polizei Basel 4/4 (12:23), 9. FC Srbija 1968 4/4 (8:14), 10. SV Muttenz 3/1 (4:7), 11. SC Steinen Basel a 4/1 (5:15), 12. SC Basel Nord 4/0 (7:22).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 20:53 Uhr.