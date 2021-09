3. Liga, Gruppe 2 Stein gewinnt klar gegen Münchenstein SC Sieg für Stein: Gegen Münchenstein SC gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:0. 06.09.2021, 00.25 Uhr

In der 60. Minute war es an Nicola Weiss, Stein 1:0 in Führung zu bringen. Stein baute die Führung in der 78. Minute (Mateo Caktas) weiter aus (2:0). Michael Weiss baute in der 83. Minute die Führung für Stein weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yanis Jung in der 89. Minute, als er für Stein zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein SC erhielten Cihan Yayla (69.) und Fabio Eugster (73.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Stein erhielt: Lirim Gashi (49.)

In der Tabelle verbessert sich Stein von Rang 10 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Stein hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Stein spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Liestal (Platz 4). Diese Begegnung findet am 11. September statt (19.15 Uhr, Bustelbach, Stein).

Münchenstein SC rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Für Münchenstein SC war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Münchenstein SC wartet im nächsten Spiel auswärts das elftplatzierte Team NK Posavina, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 11. September statt (19.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: SC Münchenstein - FC Stein 0:4 (0:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 60. Nicola Weiss 0:1. 78. Mateo Caktas 0:2. 83. Michael Weiss 0:3. 89. Yanis Jung 0:4. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Cihan Balcin, Osman Arslan, Berat Kaya, Cagdas Sengun, Eduard Gashi, Onur Topyürek, Oguzhan Oytun, Cihan Yayla, Mehmet Cetin, Rinor Kadrievski. – Stein: Marco Schlatter, Leonardo Toro, Jarmo Rüede, David Locher, Nicola Weiss, Lirim Gashi, Michael Weiss, Silvan Ackermann, Fabian Hug, Mateo Caktas, Yanis Jung. – Verwarnungen: 49. Lirim Gashi, 69. Cihan Yayla, 73. Fabio Eugster.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Amicitia Riehen - FC Münchenstein 3:4, SC Münchenstein - FC Stein 0:4, SV Muttenz - AS Timau Basel 0:6

Tabelle: 1. FC Rheinfelden 3 Spiele/9 Punkte (7:3). 2. FC Münchenstein 3/7 (10:8), 3. FC Allschwil 3/6 (9:6), 4. FC Liestal 3/6 (8:4), 5. AS Timau Basel 3/6 (12:4), 6. FC Stein 3/6 (14:8), 7. FC Lausen 72 3/4 (7:7), 8. FC Schwarz-Weiss a 3/4 (7:7), 9. FC Amicitia Riehen 3/3 (9:8), 10. SC Münchenstein 3/3 (4:10), 11. NK Posavina 3/3 (5:11), 12. FC Reinach 3/1 (5:10), 13. NK Alkar 3/1 (4:8), 14. SV Muttenz 3/1 (4:11).

