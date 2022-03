3. Liga, Gruppe 2 Stein mit Auswärtssieg bei NK Posavina Sieg für Stein: Gegen NK Posavina gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2. 27.03.2022, 22.30 Uhr

(chm)

Silvan Ackermann eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Stein das 1:0 markierte. Mateo Caktas erhöhte in der 20. Minute zur 2:0-Führung für Stein. Die 60. Minute brachte für NK Posavina den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Marko Topic.

Mit seinem Tor in der 80. Minute brachte Nicola Weiss Stein mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam NK Posavina noch auf 2:3 heran. Ante Cicak war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 84. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei NK Posavina für Bonito Tokic (85.) und Tomislav Duvnjak (87.). Eine Verwarnung gab es für Stein, nämlich für Raphael Sigstein (90.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Stein bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von NK Posavina kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Stein nicht verändert. 16 Punkte bedeuten Rang 12. Stein hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Stein wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team SC Münchenstein, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 5. April statt (20.00 Uhr, Bustelbach, Stein).

NK Posavina verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für NK Posavina ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von NK Posavina gingen unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten FC Lausen 72 kriegt es NK Posavina als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: NK Posavina - FC Stein 2:3 (0:2) - Fiechten, Reinach – Tore: 6. Silvan Ackermann 0:1. 20. Mateo Caktas 0:2. 60. Marko Topic 1:2. 80. Nicola Weiss 1:3. 84. Ante Cicak 2:3. – NK Posavina: Zeljko Mrkonjic, Dominik Bacic, Marko Radic, Andrej Piljic, Gabriel Topic, Bonito Tokic, Antonio Gudelj, Tomislav Duvnjak, Marin Gudelj, Ante Cicak, Marko Topic. – Stein: Marco Schlatter, Daniel Lovric, Luca Laneri, Fabian Näf, Jan-Arjen Van Heel, Leonardo Toro, Silvan Ackermann, Mateo Caktas, Mario Mihalj, Nicola Weiss, Yanis Jung. – Verwarnungen: 85. Bonito Tokic, 87. Tomislav Duvnjak, 90. Raphael Sigstein.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

