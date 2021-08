4. Liga, Gruppe 4 Steinen Basel mit Auswärtserfolg bei Allschwil – Antonio Manuel Gomes De Castro mit vier Toren Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Steinen Basel auswärts gegen Allschwil 4:2. 29.08.2021, 16.55 Uhr

Den Auftakt machte Antonio Manuel Gomes De Castro, der in der 3. Minute für Steinen Basel zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Allschwil traf Janis Birrer in der 12. Minute. Antonio Manuel Gomes De Castro erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Steinen Basel.

Antonio Manuel Gomes De Castro war es auch, der in der 38. Minute Steinen Basel weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Mit einem weiteren Tor sorgte Antonio Manuel Gomes De Castro in der 60. Minute für das 4:1 für Steinen Basel. Den Schlussstand stellte Nicola Weibel in der 82. Minute her, als er für Allschwil auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Allschwil sah Dominik Vogel (69.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dominik Vogel (37.), Jamie Jon Gartmann (44.) und Yannick Schönenberger (68.). Bei Steinen Basel erhielten Antonio Russo (27.) und Kamil Spodarzewski (73.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Steinen Basel nach dem zweiten Spiel auf Rang 6 (drei Punkte). Für Steinen Basel geht es zuhause gegen FC Schwarz-Weiss weiter. Das Spiel findet am 5. September statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

In der Tabelle steht Allschwil nach dem zweiten Spiel auf Rang 11 (null Punkte). Für Allschwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen AS Timau Basel weiter. Das Spiel findet am 5. September statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Allschwil - SC Steinen Basel b 2:4 (1:3) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 3. Antonio Manuel Gomes De Castro 0:1. 12. Janis Birrer 1:1. 25. Antonio Manuel Gomes De Castro 1:2. 38. Antonio Manuel Gomes De Castro 1:3. 60. Antonio Manuel Gomes De Castro 1:4. 82. Nicola Weibel 2:4. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Nikolas Brunschwig, Dominik Vogel, Sinan Jusufovic, Manuel Jonasch, Nicola Weibel, Samson Krueger, Jamie Jon Gartmann, Yannick Schönenberger, Michel Schweighauser, Janis Birrer. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Virgilio De Sousa Amarante, Adriano Filipe Martins Dias, Jairo Victor Poma Bonilla, Fabio Villani, Antonio Manuel Gomes De Castro, Simon Ceppi, Ismail Mahmoud, Antonio Russo, Dave Gasser, Marcio Joel Martins Lopes. – Verwarnungen: 27. Antonio Russo, 37. Dominik Vogel, 44. Jamie Jon Gartmann, 68. Yannick Schönenberger, 73. Kamil Spodarzewski – Ausschluss: 69. Dominik Vogel.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: VfR Kleinhüningen - AS Timau Basel 5:3, FC Allschwil - SC Steinen Basel b 2:4

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 2 Spiele/6 Punkte (7:4). 2. FF Brüglingen Basel 1/3 (5:3), 3. FC Bosna Basel 1/3 (3:0), 4. FC Türkgücü Basel 1/3 (3:2), 5. AS Timau Basel 2/3 (6:7), 6. SC Steinen Basel b 2/3 (6:5), 7. US Bottecchia BS 0/0 (0:0), 8. FC Schwarz-Weiss 1/0 (0:3), 9. FC Dardania 1/0 (3:5), 10. SC Binningen b 1/0 (2:3), 11. FC Allschwil 2/0 (3:6), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 16:52 Uhr.