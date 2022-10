4. Liga, Gruppe 4 Steinen Basel siegt nach drei Niederlagen – Edi Basha entscheidet Spiel Gegen Timau Basel gewinnt Steinen Basel am Sonntag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Folge. Das Team gewann auswärts 2:1. 17.10.2022, 02.07 Uhr

Der Siegtreffer für Steinen Basel gelang Edi Basha in der 77. Minute. In der 38. Minute hatte Joaozinho Mendonca Steinen Basel in Führung gebracht. Der Ausgleich für Timau Basel fiel in der 56. Minute durch Domenico Seminara.

Bei Timau Basel erhielten Musa Demirtok (42.), Joao Victor Santos Ramos (49.) und Avni Asani (76.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Steinen Basel, nämlich für Justin Madueke (30.).

Steinen Basel hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Steinen Basel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 3. Steinen Basel hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Steinen Basel geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Bosna Basel (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Timau Basel einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 4. Timau Basel hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schwarz-Weiss (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: AS Timau Basel - SC Steinen Basel 1:2 (0:1) - Rankhof, Basel – Tore: 38. Joaozinho Mendonca 0:1. 56. Domenico Seminara 1:1. 77. Edi Basha (Penalty) 1:2. – Timau Basel: Lucas Simic, Vlatko Todorovski, Avni Asani, Elvidon Zeqiraj, Joao Victor Santos Ramos, Musa Demirtok, Vladimir Kolesár, Alex Cusenza, Matheus Nascimento Ribeiro, Diego Troncoso, Mino Montalto. – Steinen Basel: Leandro Martins Lopes, Pavel Bakashin, Virgilio De Sousa Amarante, Cédric Buser, Luca Bozzo, Justin Madueke, Jorge Lopez Sanchez, Edi Basha, Marcio Joel Martins Lopes, Tobias Saladin, Antonio Manuel Gomes De Castro. – Verwarnungen: 30. Justin Madueke, 42. Musa Demirtok, 49. Joao Victor Santos Ramos, 76. Avni Asani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

