4. Liga, Gruppe 4 Steinen Basel und Schwarz-Weiss spielen Remis Das Resultat im Spiel zwischen Steinen Basel und Schwarz-Weiss lautet 1:1. 30.10.2022, 19.14 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Alessio Zarola in der 56. Minute. Den Ausgleich erzielte Antonio Manuel Gomes De Castro in der 72. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Steinen Basel für Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina (43.), Josué Mabiala (58.) und Edi Basha (88.). Bei Schwarz-Weiss erhielten Chris Minette (77.), Alessio Zarola (85.) und Nuno Miguel De Moura (88.) eine gelbe Karte.

Steinen Basel hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 34 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Steinen Basel bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Steinen Basel hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Steinen Basel geht es daheim gegen FF Brüglingen Basel (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 19. März statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Schwarz-Weiss hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Bosna Basel (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 19. März ( Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SC Steinen Basel - FC Schwarz-Weiss 1:1 (0:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 56. Alessio Zarola 0:1. 72. Antonio Manuel Gomes De Castro 1:1. – Steinen Basel: Leandro Martins Lopes, Ismail Mahmoud, Edi Basha, Antonio Russo, Pavel Bakashin, Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, Cristian Ozon Cedeno, Marcio Joel Martins Lopes, Josué Mabiala, Luca Bozzo, Tim Schneider. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Chris Minette, Linus Kneubühler, Dominic Cussigh, Laurin Van der Haegen, Alessandro Zarola, Alessio Zarola, Valerio Preite, Mattia Fahrländer, Nuno Miguel De Moura, Melih Can Erdal. – Verwarnungen: 43. Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, 58. Josué Mabiala, 77. Chris Minette, 85. Alessio Zarola, 88. Edi Basha, 88. Nuno Miguel De Moura.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 20:11 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.