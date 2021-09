4. Liga, Gruppe 2 Steinen Basel verliert gegen Seriensieger Nordstern Nordstern setzt seine Siegesserie auch gegen Steinen Basel fort. Das 3:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 05.09.2021, 18.25 Uhr

Arbin Kurtaj erzielte in der 42. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Nordstern. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Nordstern stellte Bujar Murati in Minute 59 her. Nordstern baute in der 79. Minute die Führung für Nordstern weiter aus: Torschütze war erneut Bujar Murati.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nordstern verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Nordstern feiert mit dem Sieg gegen Steinen Basel bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Nordstern zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Basel Nord. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

In der Tabelle verliert Steinen Basel Plätze und zwar von Rang 8 auf 10. Das Team hat einen Punkt. Steinen Basel hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Steinen Basel geht es in einem Heimspiel gegen SC Binningen a (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 12. September statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Nordstern BS - SC Steinen Basel a 3:0 (1:0) - Rankhof, Basel – Tore: 42. Arbin Kurtaj 1:0. 59. Bujar Murati 2:0. 79. Bujar Murati 3:0. – Nordstern: Rouven Bernasconi, Yannik König, Rrezart Agushi, Enes Golos, Filipe José Correia, Jonas Oser, Resul Demiri, Mirco Mascarini, Usman Ali, Euron Beqiri, Arbin Kurtaj. – Steinen Basel: Fabian Landolt, Pascal Wohlwender, Noam Schmidhauser, Fionn Bumann, Diego Mighali, Milan Brupbacher, Simon Seghezzo, Calvin Schmid, Benjamin Thalmann, Bennet Ford Newkirk, Xaver Sebastian Dill. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Ferad - FC Srbija 1968 7:1, FC Polizei Basel - FC Arlesheim 2:9, FC Nordstern BS - SC Steinen Basel a 3:0, SC Basel Nord - FC Birsfelden 2:4

Tabelle: 1. FC Laufen b 3 Spiele/9 Punkte (9:4). 2. FC Nordstern BS 3/9 (12:7), 3. FC Atletico Basel 3/7 (15:7), 4. FC Arlesheim 3/6 (21:9), 5. SC Binningen a 3/6 (5:5), 6. FC Birsfelden 3/4 (9:8), 7. FC Polizei Basel 3/3 (8:19), 8. FC Srbija 1968 3/3 (6:12), 9. FC Ferad 3/3 (12:8), 10. SC Steinen Basel a 3/1 (3:8), 11. SV Muttenz 3/1 (4:7), 12. SC Basel Nord 3/0 (7:17).

