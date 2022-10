Frauen 3. Liga Telegraph BS bezwingt Gelterkinden – Marissa Schraner mit Last-Minute-Treffer Telegraph BS gewinnt am Sonntag zuhause gegen Gelterkinden 4:3. 30.10.2022, 21.18 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Lucie Mahrer für Telegraph BS. In der 4. Minute traf sie zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 8. Minute brachte Sibel Citlak Demirkan Telegraph BS mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Elodie Schaub sorgte in der 20. Minute für Gelterkinden für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 27, als Michelle Hunziker für Gelterkinden erfolgreich war. In der 53. Minute gelang Barbara Luder der Führungstreffer zum 3:2 für Telegraph BS. Gelterkinden glich in der 86. Minute durch Michelle Hunziker aus. In den Schlussminuten machte Marissa Schraner alles klar. Ihr Treffer in der 90. Minute zum 4:3 sicherte Telegraph BS den Sieg.

Telegraph BS kassierte vier gelbe Karten. Für Gelterkinden gab es keine Karte.

Telegraph BS hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 25 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Telegraph BS machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 3. Telegraph BS hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Telegraph BS spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Arlesheim (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April ( Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Für Gelterkinden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 7. Gelterkinden hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gelterkinden trifft im nächsten Spiel zuhause auf SV Sissach (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 31. März statt (20.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Telegraph BS - FC Gelterkinden 4:3 (2:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 4. Lucie Mahrer 1:0. 8. Sibel Citlak Demirkan 2:0. 20. Elodie Schaub 2:1. 27. Michelle Hunziker 2:2. 53. Barbara Luder 3:2. 86. Michelle Hunziker 3:3. 90. Marissa Schraner 4:3. – Telegraph BS: Jamina Carigiet, Hanna Knauber, Bettina Geissmann, Kim Anceschi-Bachofer, Mo Jonasch, Olivia Husi, Sibel Citlak Demirkan, Marissa Schraner, Anna Schiel, Lucie Mahrer, Barbara Luder. – Gelterkinden: Michela Cicchetti, Nadine Suter, Alessia Bürgin, Jasmine Köpfli, Lexine Schaub, Elodie Schaub, Kim Däster, Michelle Hunziker, Manuela Schönenberger, Joana Wüthrich, Anna Degen. – Verwarnungen: 26. Kim Anceschi-Bachofer, 74. Ljilja Zirdum, 83. Sibel Citlak Demirkan, 85. Lucie Mahrer.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

