Frauen 3. Liga Telegraph BS setzt Siegesserie auch gegen Concordia BS fort Telegraph BS reiht Sieg an Sieg: Gegen Concordia BS hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1 05.09.2021, 16.07 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Telegraph BS: Sibel Citlak Demirkan brachte ihre Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. In der 22. Minute baute Nina Meyer den Vorsprung für Telegraph BS auf zwei Tore aus (2:0). Sibel Citlak Demirkan baute in der 30. Minute die Führung für Telegraph BS weiter aus (3:0).

Nicole Nyfeler baute in der 50. Minute die Führung für Telegraph BS weiter aus (4:0). Den Schlussstand stellte Albana Rushiti in der 65. Minute her, als sie für Concordia BS auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Concordia BS für Fesnike Rushiti (60.) und Albana Rushiti (71.). Keine einzige Karte erhielt Telegraph BS.

In der Tabelle verbessert sich Telegraph BS von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Telegraph BS feiert mit dem Sieg gegen Concordia BS bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Telegraph BS bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Bubendorf. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (10.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Concordia BS steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 5). Das Team hat drei Punkte. Concordia BS hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Concordia BS in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rheinfelden. Das Spiel findet am 12. September statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Telegraph BS - FC Concordia Basel 4:1 (3:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 4. Sibel Citlak Demirkan 1:0. 22. Nina Meyer 2:0. 30. Sibel Citlak Demirkan 3:0. 50. Nicole Nyfeler 4:0. 65. Albana Rushiti 4:1. – Telegraph BS: Anna Schiel, Laura Scandaglia, Kim Bachofer, Ramiya Ravichandran, Lucie Mahrer, Hanna Knauber, Barbara Luder, Marissa Schraner, Nicole Nyfeler, Nina Meyer, Sibel Citlak Demirkan. – Concordia BS: Chiara Protopapa, Martina Pavlovic, Esra Polat, Miriam Winter, Noëmi Henry, Laila Redjepov, Desirée Bohren, Zoe Colin, Albana Rushiti, Liza Llugiqi, Fesnike Rushiti. – Verwarnungen: 60. Fesnike Rushiti, 71. Albana Rushiti.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Telegraph BS - FC Concordia Basel 4:1, FC Reinach - Team Fricktal 1:4

Tabelle: 1. FC Telegraph BS 3 Spiele/9 Punkte (9:2). 2. FC Bubendorf 3/9 (18:4), 3. FC Rheinfelden 2/4 (5:3), 4. Team Fricktal 2/4 (5:3), 5. SV Muttenz 3/3 (1:3), 6. FC Concordia Basel 3/3 (8:12), 7. FC Arlesheim 3/3 (5:9), 8. FC Reinach 2/1 (2:3), 9. FC Breitenbach 3/1 (2:5), 10. FC Lausen 72 2/0 (1:12).

