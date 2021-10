Frauen 3. Liga Telegraph BS verliert gegen Seriensieger Reinach Reinach setzt seine Siegesserie auch gegen Telegraph BS fort. Das 2:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 24.10.2021, 19.10 Uhr

In der 43. Minute war es an Isabel Wenger, Reinach 1:0 in Führung zu bringen. Wiederum Isabel Wenger erhöhte in der 79. Minute auf 2:0 für Reinach.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Reinach in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 23 erzielten Toren Rang 2.

Mit dem Sieg rückt Reinach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Reinach hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Reinach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rheinfelden (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 31. Oktober (16.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Nach der Niederlage büsst Telegraph BS zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 8. Telegraph BS hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Telegraph BS tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Team Fricktal an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 30. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Telegraph BS - FC Reinach 0:2 (0:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 43. Isabel Wenger 0:1. 79. Isabel Wenger 0:2. – Telegraph BS: Anna Schiel, Kirsty Bannon, Kim Bachofer, Isabella Mulas Galetta, Lucie Mahrer, Hanna Knauber, Anne-sophie Baret, Sibel Citlak Demirkan, Severine Szabo, Ines Vasconcelos, Kopika Govintharasan. – Reinach: Sophie Mc Carvil, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Selina Gysin, Larissa Wasmer, Fiona Handschin, Melanie Frei, Vera Baltisberger, Flurina Caviezel, Nadja Stiegeler, Isabel Wenger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Telegraph BS - FC Reinach 0:2, FC Bubendorf - Team Fricktal 3:0, FC Concordia Basel - SV Muttenz 0:3, FC Arlesheim - FC Lausen 72 3:1

Tabelle: 1. FC Bubendorf 8 Spiele/21 Punkte (35:12). 2. FC Reinach 8/16 (23:8), 3. Team Fricktal 8/16 (17:11), 4. FC Breitenbach 8/13 (13:10), 5. SV Muttenz 8/12 (8:8), 6. FC Arlesheim 8/11 (14:16), 7. FC Rheinfelden 8/11 (21:19), 8. FC Telegraph BS 8/10 (11:16), 9. FC Concordia Basel 8/6 (12:26), 10. FC Lausen 72 8/0 (5:33).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 14:29 Uhr.