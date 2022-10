3. Liga, Gruppe 1 Therwil beendet Niederlagenserie gegen Röschenz – Drei Treffer für Jannik Frank Nach drei Niederlagen in Serie hat Therwil am Samstag gegen Röschenz einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 4:3. 09.10.2022, 05.46 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Dominik Bätscher für Therwil. In der 10. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 12. Minute brachte Jannik Frank Therwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 28. Minute traf Jannik Frank bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Therwil. Der Treffer fiel mittels Penalty.

In der 50. Minute verkleinerte Marco Cueni den Rückstand von Röschenz auf 1:3. In der 56. Minute verwandelte Philipp Borer erfolgreich einen Elfmeter und brachte Röschenz so auf 2:3 heran. Gleichstand stellte Andrin Küng durch seinen Treffer für Röschenz in der 63. Minute her. Erneut Jannik Frank sorgte in der 78. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Therwil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Therwil sah Yannik Kunz (72.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Therwil weitere vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Röschenz.

Die Abwehr von Röschenz kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Therwil nicht verändert. Sechs Punkte bedeuten Rang 11. Therwil hat bisher zweimal gewonnen und sechsmal verloren.

Therwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Nordstern BS (Platz 6). Das Spiel findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Mit der Niederlage rückt Röschenz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 8. Röschenz hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Für Röschenz geht es zuhause gegen VfR Kleinhüningen (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (12. Oktober) statt ( Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Röschenz - FC Therwil 3:4 (1:3) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 10. Dominik Bätscher 0:1. 12. Jannik Frank 0:2. 28. Jannik Frank (Penalty) 0:3.50. Marco Cueni 1:3. 56. Philipp Borer (Penalty) 2:3.63. Andrin Küng 3:3. 78. Jannik Frank 3:4. – Röschenz: Daniel Steiner, Nicola Staudt, Cyrill Christ, Kimon Flury, Michel Cueni, Raphael Thomann, Andrin Küng, Victor Misev, José Martin Blanco Perez, Lukas Jecker, Philipp Borer. – Therwil: Christoph Hess, Yannik Kunz, Jonas Vögtli, Asvin Ehsan, Joachim Schuster, Gabriel Hermon, Nebil Abdulkerim, Jannik Frank, Elias Siedler, Sajithan Sankar, Dominik Bätscher. – Verwarnungen: 53. Lucca Schnell, 53. Elias Siedler, 55. Jonas Vögtli, 67. Yannik Kunz, 78. Kimon Flury, 82. Dominik Bätscher, 83. Cyrill Christ, 89. Philipp Borer – Ausschluss: 72. Yannik Kunz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 05:43 Uhr.

