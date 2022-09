4. Liga, Gruppe 3 Therwil gewinnt klar gegen Riederwald Therwil behielt im Spiel gegen Riederwald am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 11.09.2022, 20.06 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Therwil: Yves Hunziker brachte seine Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. Riederwald glich in der 35. Minute durch Matthias Hänggi aus. Per Penalty traf Jannis Reimer in der 38. Minute zur 2:1-Führung für Therwil.

Therwil baute in der 57. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Jannis Reimer. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Ivan Darms in der 64. Minute, als er für Therwil zum 4:1 traf.

Bei Riederwald sah Julian Henz (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem José Ivan Parada Jaramillo (55.) und Tuna Sen (63.). Bei Therwil erhielten Samuel Humm (66.) und Gino Vielmi (80.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Therwil nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.1. Das bedeutet, dass Therwil die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Riederwald nicht so viele Tore wie gegen Therwil. Durchschnittlich muss die Defensive 1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 4).

In der Tabelle verbessert sich Therwil von Rang 8 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Therwil hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Therwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Oberwil (Platz 7). Die Partie findet am 17. September statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Unverändert liegt Riederwald auf Rang 9. Das Team hat einen Punkt. Riederwald hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Riederwald geht es in einem Heimspiel gegen FC Oberwil (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Riederwald - FC Therwil 1:4 (1:2) - Riederwald, Riederwald/Liesberg – Tore: 17. Yves Hunziker 0:1. 35. Matthias Hänggi 1:1. 38. Jannis Reimer (Penalty) 1:2.57. Jannis Reimer 1:3. 64. Ivan Darms 1:4. – Riederwald: François Abt, Ramon Henz, Alex Steiner, Colin Christ, Matthias Hänggi, Yannis Grun, Karim Schäfer, Tuna Sen, Oliver Steiner, Loyan Geryare, José Ivan Parada Jaramillo. – Therwil: Yannick Hauser, Gino Vielmi, Luca Leone, Dimitri Woerner, Leo Hertig, Renato Zingg, Jannis Reimer, Michel Rohrbach, Yanic Fläcklin, Yves Hunziker, Tom Walther. – Verwarnungen: 55. José Ivan Parada Jaramillo, 63. Tuna Sen, 66. Samuel Humm, 80. Gino Vielmi – Ausschluss: 80. Julian Henz.

