4. Liga, Gruppe 3 Therwil sorgt bei Ettingen für Überraschung – Jannis Reimer entscheidet Spiel Überraschender Sieg für Therwil: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Ettingen (3. Rang) zuhause 2:1 geschlagen. 30.05.2022, 00.20 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Therwil gelang Jannis Reimer in der 78. Minute. In der 6. Minute hatte Ivan Darms Therwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Ettingen fiel in der 43. Minute durch Loris Stöcklin.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Therwil, Renato Zingg (90.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Ettingen erhielt: Hans Peter Ganster (95.)

Therwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 8. Therwil hat bisher achtmal gewonnen und 13mal verloren.

Für Therwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Dornach (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Für Ettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 3. Ettingen hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Ettingen geht es daheim gegen FC Oberwil (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (18.30 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Telegramm: FC Therwil - FC Ettingen 2:1 (1:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 6. Ivan Darms 1:0. 43. Loris Stöcklin 1:1. 78. Jannis Reimer (Penalty) 2:1. – Therwil: Yannick Hauser, Gino Vielmi, Michael Roderer, Dimitri Woerner, Luca Leone, Benjamin Meier, Yanic Fläcklin, Jannis Reimer, Renato Zingg, Ivan Darms, Nicolas Frei. – Ettingen: Sacha Fink, Alain Grüter, Cedric Planella, Steve Bollier, Benjamin Kohler, Ramon Müller, Luca D Aurelio, Michel Aebi, Luca Frisina, Fabio Lyrer, Loris Stöcklin. – Verwarnungen: 90. Renato Zingg, 95. Hans Peter Ganster.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 00:18 Uhr.