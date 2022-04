4. Liga, Gruppe 1 Tiago José Soares Ribeiro führt Oberdorf mit drei Toren zum Sieg gegen Wallbach Oberdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Wallbach fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 10.04.2022, 13.39 Uhr

Das Tor von Tiago José Soares Ribeiro in der 8. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Oberdorf. Oberdorf baute in der 74. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Tiago José Soares Ribeiro. Mit einem weiteren Tor erhöhte Tiago José Soares Ribeiro für Oberdorf auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sechs Minuten. Das letzte Tor der Partie erzielte Lars Lägeler, der in der 85. Minute die Führung für Oberdorf auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oberdorf, Stefan Gehrig (35.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Wallbach erhielt: Jan Kaufmann (38.)

In der Defensive hat Oberdorf in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 40 erzielten Toren Rang 4.

Oberdorf bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 14 Spielen 33 Punkte auf dem Konto. Für Oberdorf ist es der vierte Sieg in Serie.

Oberdorf spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rheinfelden 1909 (Rang 10). Das Spiel findet am 20. April statt ( Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach der Niederlage büsst Wallbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 7. Wallbach hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Wallbach geht es daheim gegen AC Virtus Liestal (Platz 5) weiter. Die Partie findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Wallbach-Zeiningen 4:0 (1:0) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 8. Tiago José Soares Ribeiro 1:0. 74. Tiago José Soares Ribeiro 2:0. 80. Tiago José Soares Ribeiro 3:0. 85. Lars Lägeler 4:0. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Stefan Gehrig, David Spescha, Ramon Krattiger, Ramon Hostettler, Numa Tschopp, Tiago José Soares Ribeiro, Lucas Burri, Jordan Hachenberger, Timothy Lückner, Joel Richner. – Wallbach: Roman Strübin, Thomas Aranyi, Diego Alletto, Ramon Rutishauser, Mirco Senn, Nicolas von Philipsborn, Philippe Baldinger, Branko Popovic, Haris Malmudirevic, Oliver Spähni, Francesco Alletto. – Verwarnungen: 35. Stefan Gehrig, 38. Jan Kaufmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

