4. Liga, Gruppe 4 Timau Basel bezwingt Binningen – Fabian Cigliano als Matchwinner Sieg für Timau Basel: Gegen Binningen gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:2. 20.08.2021, 23.37 Uhr

(chm)

Timau Basel holte gegen Binningen zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das Skore eröffnete Remo Hirschi in der 12. Minute. Er traf für Binningen zum 1:0. In der 13. Minute traf Jure Ölcer für Timau Basel zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Remo Hirschi in der 22. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Binningen.

Gleichstand stellte Jure Ölcer durch seinen Treffer für Timau Basel in der 23. Minute her. In der 29. Minute schoss Fabian Cigliano Timau Basel in Führung. Es war der Siegtreffer.

Bei Timau Basel erhielten Fabian Cigliano (51.) und Musa Demirtok (78.) eine gelbe Karte. Bei Binningen erhielten Patrick Märki (18.) und Philip Eggenberger (70.) eine gelbe Karte.

Timau Basel reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Timau Basel hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen VfR Kleinhüningen (Platz 5). Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Nach dem dritten Spiel steht Binningen auf dem elften Rang. Binningen hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Mit dem viertplatzierten US Bottecchia BS kriegt es Binningen als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 29. August statt (16.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: AS Timau Basel - SC Binningen b 3:2 (3:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 12. Remo Hirschi 0:1. 13. Jure Ölcer 1:1. 22. Remo Hirschi 1:2. 23. Jure Ölcer 2:2. 29. Fabian Cigliano 3:2. – Timau Basel: Alessandro Italiano, Davide Mazzone, Francesco Ölcer, Jure Ölcer, Luca Allegra, Giuliano Salvia, Vlerand Redzepi, Musa Demirtok, Luigi Aidala, Fabian Cigliano, Lorenzo Salvia. – Binningen: Maximilian Eggenberger, Manuel Escher, Alessio Enrique Ferrara, Philip Eggenberger, Marvin Laissue, Luca Wagner, Tim Klein, Benjamin Wirth, Remo Hirschi, Huseyin Gürgün, Fynn Von Planta. – Verwarnungen: 18. Patrick Märki, 51. Fabian Cigliano, 70. Philip Eggenberger, 78. Musa Demirtok.

Tabelle: 1. AS Timau Basel 3 Spiele/3 Punkte (3:2). 2. FC Bosna Basel 2/0 (0:0), 3. FC Dardania 2/0 (0:0), 4. US Bottecchia BS 2/0 (0:0), 5. VfR Kleinhüningen 2/0 (0:0), 6. FC Schwarz-Weiss 2/0 (0:0), 7. SC Steinen Basel b 2/0 (0:0), 8. FC Türkgücü Basel 2/0 (0:0), 9. FC Allschwil 2/0 (0:0), 10. FF Brüglingen Basel 2/0 (0:0), 11. SC Binningen b 3/0 (2:3), 12. Basel City CF [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2021 23:34 Uhr.