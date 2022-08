4. Liga, Gruppe 4 Timau Basel gewinnt deutlich gegen Inter Basel Timau Basel behielt im Spiel gegen Inter Basel am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:2. 28.08.2022, 23.28 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Timau Basel über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Inter Basel waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (30. Minute) und zum 2:5 (90. Minute).

Die Torschützen für Timau Basel waren: Sead Imeri (2 Treffer), Egzon Krasniqi (1 Treffer), Christ-Vie Kabuemi Pemi (1 Treffer) und Ass Daour Thiam (1 Treffer). Die Torschützen für Inter Basel waren: Nourallah Nouri und Jaafar Musavi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Timau Basel erhielten Elvidon Zeqiraj (61.) und Egzon Krasniqi (63.) eine gelbe Karte. Inter Basel blieb ohne Karte.

In seiner Gruppe hat Timau Basel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.2 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Timau Basel sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 0.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Defensive 3 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Timau Basel verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Timau Basel hat bisher immer gewonnen, nämlich zweimal.

Timau Basel spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Transmontanos Basel (Rang 10). Diese Begegnung findet am 4. September statt (11.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Nach dem dritten Spiel steht Inter Basel auf dem neunten Rang. Inter Basel hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Inter Basel tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Steinen Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 4. September statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: AS Timau Basel - Inter Basel 5:2 (2:1) - Rankhof, Basel – Tore: 25. Egzon Krasniqi 1:0. 30. Nourallah Nouri (Penalty) 1:1.43. Christ-Vie Kabuemi Pemi (Penalty) 2:1.46. Sead Imeri 3:1. 70. Sead Imeri 4:1. 80. Ass Daour Thiam (Penalty) 5:1.90. Jaafar Musavi 5:2. – Timau Basel: Alessandro Italiano, Alex Cusenza, Elvidon Zeqiraj, Francesco Catale, Milan Radicheski, Egzon Krasniqi, Christ-Vie Kabuemi Pemi, Vlatko Todorovski, Joao Victor Santos Ramos, Matheus Nascimento Ribeiro, Sead Imeri. – Inter Basel: Qhader Mohammadi, Wahidullah Bayat, Eid Mohammad Mohammad Musa, Suleyman Huseyni, Siawash Fayez, Hamid Reza Esfandyary, Basir Saqi Zade, Said Khan Rahimi, Samir Dolatshahi, Nourallah Nouri, Jaafar Musavi. – Verwarnungen: 61. Elvidon Zeqiraj, 63. Egzon Krasniqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 22:53 Uhr.