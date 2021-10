3. Liga, Gruppe 2 Timau Basel mit Auswärtserfolg bei Münchenstein FC Sieg für Timau Basel: Gegen Münchenstein FC gewinnt das Team am Samstag auswärts 5:3. 03.10.2021, 22.54 Uhr

(chm)

Lies Setti eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Timau Basel das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Timau Basel stellte Daniel Atanasovski in Minute 10 her. Lies Setti baute in der 24. Minute die Führung für Timau Basel weiter aus (3:0).

Timau Basel erhöhte in der 26. Minute seine Führung durch Maxime Barudio weiter auf 4:0. In der 33. Minute verkleinerte Matteo Saracino den Rückstand von Münchenstein FC auf 1:4. Maxime Barudio baute in der 60. Minute die Führung für Timau Basel weiter aus (5:1).

In der 72. Minute verkleinerte Patrick Meier den Rückstand von Münchenstein FC auf 2:5. In der 80. Minute sorgte Adrian Schweizer noch für Resultatkosmetik für Münchenstein FC. er traf zum 3:5-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Timau Basel erhielten Alexis Morassutti (76.) und Lies Setti (82.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Münchenstein FC erhielt: David Wenger (37.)

Timau Basel weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Total schoss das Team 30 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.3 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Timau Basel bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 16 Punkte bedeuten Rang 2. Timau Basel hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Lausen 72 (Rang 8). Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Nach der Niederlage büsst Münchenstein FC einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 6. Münchenstein FC hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es in einem Auswärtsspiel gegen NK Alkar (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Münchenstein - AS Timau Basel 3:5 (1:4) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 3. Lies Setti 0:1. 10. Daniel Atanasovski 0:2. 24. Lies Setti 0:3. 26. Maxime Barudio 0:4. 33. Matteo Saracino 1:4. 60. Maxime Barudio 1:5. 72. Patrick Meier 2:5. 80. Adrian Schweizer 3:5. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Nico Cancedda, Marco Di Benedetto, Fabio Di Benedetto, Luca Ritter, David Wenger, Adrian Schweizer, James Riedberger, Aljoscha Schärer, Simone Del Tufo, Matteo Saracino. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Aritz Charles Nieto, Omar Mulabdic, Loan Boumelaha, Domenico Seminara, Daniel Atanasovski, Efraim Benoit Ferreira, Armando Langone, Andre Rodrigues Pimenta, Lies Setti, Marco Aluisi. – Verwarnungen: 37. David Wenger, 76. Alexis Morassutti, 82. Lies Setti.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Liestal - FC Lausen 72 3:3, FC Schwarz-Weiss a - SC Münchenstein 3:0, SV Muttenz - NK Posavina 5:0, FC Reinach - FC Allschwil 3:1, FC Münchenstein - AS Timau Basel 3:5, FC Rheinfelden - NK Alkar 2:4

Tabelle: 1. FC Schwarz-Weiss a 7 Spiele/16 Punkte (23:14). 2. AS Timau Basel 7/16 (30:10), 3. FC Liestal 7/13 (23:14), 4. NK Alkar 7/13 (19:12), 5. FC Rheinfelden 7/12 (16:17), 6. FC Münchenstein 7/11 (23:21), 7. SV Muttenz 7/10 (13:16), 8. FC Lausen 72 6/9 (15:13), 9. FC Allschwil 7/9 (17:18), 10. SC Münchenstein 6/7 (10:17), 11. FC Stein 6/6 (19:17), 12. FC Reinach 7/5 (13:22), 13. NK Posavina 7/4 (11:28), 14. FC Amicitia Riehen 6/3 (10:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 22:51 Uhr.