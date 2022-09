4. Liga, Gruppe 4 Timau Basel mit drei Punkten auswärts gegen Allschwil Timau Basel behielt im Spiel gegen Allschwil am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 18.09.2022, 00.16 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Matheus Nascimento Ribeiro für Timau Basel. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Timau Basel stellte Francesco Catale in Minute 17 her. Per Penalty traf Nico Müller in der 54. Minute für Allschwil zum Anschlusstreffer (1:2)

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Timau Basel stellte Matheus Nascimento Ribeiro in Minute 70 her. Timau Basel erhöhte in der 79. Minute seine Führung durch Raffaele Montalto weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Florian Schoeffel in der 84. Minute her, als er für Allschwil auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Timau Basel gab es fünf gelbe Karten. Bei Allschwil erhielten Benjamin Meier (80.) und Jamie Jon Gartmann (94.) eine gelbe Karte.

Timau Basel hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Timau Basel sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 1).

Die Abwehr von Allschwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 16 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Timau Basel rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 2. Timau Basel hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Türkgücü Basel (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Allschwil rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Allschwil hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Allschwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Steinen Basel. Diese Begegnung findet am 25. September statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Allschwil - AS Timau Basel 2:4 (0:2) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 4. Matheus Nascimento Ribeiro 0:1. 17. Francesco Catale 0:2. 54. Nico Müller (Penalty) 1:2.70. Matheus Nascimento Ribeiro 1:3. 79. Raffaele Montalto 1:4. 84. Florian Schoeffel 2:4. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Manuel Jonasch, Marc Bertschmann, Sinan Jusufovic, Marco Venerito, Florian Schoeffel, Yannick Schönenberger, Nico Müller, Jamie Jon Gartmann, Florian Schlachter, Janis Birrer. – Timau Basel: Lucas Simic, Elvidon Zeqiraj, Danilo Sellaro, Milan Radicheski, Joao Victor Santos Ramos, Francesco Catale, Vlatko Todorovski, Avni Asani, Matheus Nascimento Ribeiro, Egzon Krasniqi, Raffaele Montalto. – Verwarnungen: 64. Joao Victor Santos Ramos, 65. Egzon Krasniqi, 73. Francesco Catale, 78. Avni Asani, 80. Benjamin Meier, 94. Vlatko Todorovski, 94. Jamie Jon Gartmann.

