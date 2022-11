4. Liga, Gruppe 4 Timau Basel mit Sieg gegen Brüglingen Basel Timau Basel gewinnt am Dienstag zuhause gegen Brüglingen Basel 3:1. 02.11.2022, 13.31 Uhr

Brüglingen Basel ging zunächst in der 16. Minute in Führung, als Matthias Völlmy zum 1:0 traf. Nur vier Minuten später schaffte Sead Imeri aber den Ausgleich für Timau Basel. Mino Montalto brachte Timau Basel 2:1 in Führung (40. Minute). In der 90. Minute erhöhte Egzon Krasniqi auf 3:1 für Timau Basel.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Brüglingen Basel sah Matthias Völlmy (42.) die rote Karte. Gelb erhielt Matthias Völlmy (26.). Eine Verwarnung gab es für Timau Basel, nämlich für Lucas Simic (26.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Timau Basel bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Timau Basel bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Timau Basel ist es der zweite Sieg in Serie.

Timau Basel spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Münchenstein b (Rang 9). Das Spiel findet am 19. März statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Brüglingen Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Brüglingen Basel hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Brüglingen Basel verlor zudem erstmals zuhause.

Brüglingen Basel spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Steinen Basel (Platz 4). Die Partie findet am 19. März statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: AS Timau Basel - FF Brüglingen Basel 3:1 (2:1) - Rankhof, Basel – Tore: 16. Matthias Völlmy 0:1. 20. Sead Imeri 1:1. 40. Mino Montalto 2:1. 90. Egzon Krasniqi 3:1. – Timau Basel: Lucas Simic, Elvidon Zeqiraj, Avni Asani, Francesco Catale, Joao Victor Santos Ramos, Daniel Wieland, Vladimir Kolesár, Alex Cusenza, Shukri Shabani, Sead Imeri, Mino Montalto. – Brüglingen Basel: Linus Weiland, Tobias Adler, Florio Reber, Yves Jäggi, Severin Reimann, Christian Rempfler, Ferdinand Walker, Lucas Locher, Dario Frabotta, Matthias Völlmy, Dominik Kurt. – Verwarnungen: 26. Lucas Simic, 26. Matthias Völlmy – Ausschluss: 42. Matthias Völlmy.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.11.2022 11:28 Uhr.

