3. Liga, Gruppe 2 Timau Basel setzt Siegesserie auch gegen Amicitia Riehen fort Timau Basel reiht Sieg an Sieg: Gegen Amicitia Riehen hat das Team am Sonntag bereits den zwölften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:0 11.04.2022, 21.42 Uhr

(chm)

Omar Mulabdic brachte Timau Basel 1:0 in Führung (30. Minute). Erneut Omar Mulabdic traf in der 38. Minute auch zum 2:0 für Timau Basel. Efraim Benoit Ferreira baute in der 81. Minute die Führung für Timau Basel weiter aus (3:0). Wiederum Efraim Benoit Ferreira erhöhte in der 91. Minute auf 4:0 für Timau Basel.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Timau Basel hat bislang häufig überzeugt: In 17 Spielen hat sie total 72 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Amicitia Riehen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Mit dem Sieg hält Timau Basel seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 46 Punkten. Für Timau Basel ist es der zwölfte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Timau Basel zuhause mit FC Reinach (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Amicitia Riehen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Amicitia Riehen war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Amicitia Riehen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen NK Alkar (Platz 9). Diese Begegnung findet am Dienstag (12. April) statt (20.45 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - AS Timau Basel 0:4 (0:2) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 30. Omar Mulabdic 0:1. 38. Omar Mulabdic 0:2. 81. Efraim Benoit Ferreira 0:3. 91. Efraim Benoit Ferreira 0:4. – Amicitia Riehen: Marcello Borghetti, Noah Rossi, Dominik Mory, Janik Schenker, Bilel Mezni, Daniel Wipfli, Yannick Schlup, Sascha Lehmann, Noah Straumann, Raphael Pregger, Raphael Uhler. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Daniel Atanasovski, Yaya Sane Diedhiou, Omar Mulabdic, Domenico Seminara, Ivan Vasic, Betim Bislimi, Armando Langone, Efraim Benoit Ferreira, Loris Sellaro, Marco Aluisi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2022 21:38 Uhr.