3. Liga, Gruppe 2 Timau Basel siegt 2:0 im Spitzenspiel gegen Schwarz-Weiss Timau Basel reiht Sieg an Sieg: Gegen Schwarz-Weiss hat das Team am Samstag bereits den zehnten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:0 27.03.2022, 13.39 Uhr

(chm)

In der 52. Minute schoss Marco Aluisi Timau Basel mittels Elfmeter in Führung (1:0). In der 92. Minute baute der gleiche Marco Aluisi die Führung für Timau Basel weiter aus.

Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Tobias Steinemann (62.), Noah Böni (65.) und Mahir Mulabdic (79.). Gelbe Karten gab es bei Timau Basel für Juan Alberto Peromingo (69.) und Daniel Atanasovski (73.).

In der Gruppe ist Timau Basel in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Die total 62 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.1 Toren pro Match.

Timau Basel verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 40 Punkten. Für Timau Basel ist es der zehnte Sieg in Serie.

Timau Basel spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Muttenz (Rang 11). Diese Begegnung findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Mit der Niederlage rückt Schwarz-Weiss in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 26 Punkten neu Platz 4. Schwarz-Weiss hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss geht es auswärts gegen NK Alkar (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - AS Timau Basel 0:2 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 52. Marco Aluisi (Penalty) 0:1.92. Marco Aluisi 0:2. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Elia Niederer, Mahir Mulabdic, Rrap Cerkini, Maurice Dubois, Tobias Steinemann, Dario Zumsteg, Noah Böni, Serge Müller, Sol Liechti, Janis Wyss. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Daniel Atanasovski, Yaya Sane Diedhiou, Loan Boumelaha, Domenico Seminara, Ivan Vasic, Betim Bislimi, Juan Alberto Peromingo, Efraim Benoit Ferreira, Loris Sellaro, Marco Aluisi. – Verwarnungen: 62. Tobias Steinemann, 65. Noah Böni, 69. Juan Alberto Peromingo, 73. Daniel Atanasovski, 79. Mahir Mulabdic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

