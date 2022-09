4. Liga, Gruppe 4 Timau Basel verliert gegen Seriensieger Türkgücü Basel Türkgücü Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Timau Basel fort. Das 3:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 26.09.2022, 11.17 Uhr

(chm)

Mino Montalto eröffnete in der 15. Minute das Skore, als er für Timau Basel das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 45, als Salih Öztürk für Türkgücü Basel erfolgreich war. Das Tor von Eren Yagcioglu in der 65. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Türkgücü Basel. In der 75. Minute schoss Salih Öztürk Türkgücü Basel mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Gelbe Karten gab es bei Türkgücü Basel für Muhammet Yilmaz (75.) und Salih Öztürk (75.). Bei Timau Basel erhielten Mohammed Zarah (32.) und Mino Montalto (69.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 4 Toren pro Spiel ist Türkgücü Basel bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Timau Basel lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Türkgücü Basel. Total liess das Team 10 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 3).

Türkgücü Basel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 2. Türkgücü Basel hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Türkgücü Basel daheim gegen das drittplatzierte Team SC Steinen Basel zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Timau Basel gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Zwölf Punkte bedeuten Rang 4. Timau Basel hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bosna Basel (Platz 7). Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (20.45 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: AS Timau Basel - FC Türkgücü Basel 1:3 (1:1) - Rankhof, Basel – Tore: 15. Mino Montalto 1:0. 45. Salih Öztürk 1:1. 65. Eren Yagcioglu 1:2. 75. Salih Öztürk (Penalty) 1:3. – Timau Basel: Lucas Simic, Elvidon Zeqiraj, Avni Asani, Danilo Sellaro, Joao Victor Santos Ramos, Francesco Catale, Diego Troncoso, Alex Cusenza, Matheus Nascimento Ribeiro, Egzon Krasniqi, Mino Montalto. – Türkgücü Basel: Burak Akveran, Emirhan Yilmaz, Ozan Erdikli, Hüseyin Akkaya, Muhammet Yilmaz, Bera Pasa Öztürk, Abdurrahim Cam, Nurallah Cagan, Fatih Ufuk, Emre Karatas, Eren Yagcioglu. – Verwarnungen: 32. Mohammed Zarah, 69. Mino Montalto, 75. Muhammet Yilmaz, 75. Salih Öztürk.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 00:43 Uhr.

