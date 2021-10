3. Liga, Gruppe 2 Tobias Steinemann rettet Schwarz-Weiss einen Punkt gegen Muttenz 2:2 lautet das Resultat zwischen Schwarz-Weiss und Muttenz. Die Teams teilen sich die Punkte. 23.10.2021, 22.24 Uhr

(chm)

Schwarz-Weiss geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 92. Minute doch noch einen Punkt.

Mertan Yildiz eröffnete in der 35. Minute das Skore, als er für Muttenz das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 62, als Janis Wyss für Schwarz-Weiss erfolgreich war. In der 64. Minute war es an Marco Greppi, Muttenz 2:1 in Führung zu bringen.

Schwarz-Weiss gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Tobias Steinemann in der 92. Minute zum 2:2 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muttenz erhielten Pascal Amsler (40.) und Mertan Yildiz (52.) eine gelbe Karte. Für Schwarz-Weiss gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Schwarz-Weiss unverändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Schwarz-Weiss auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Amicitia Riehen. Das Spiel findet am Donnerstag (28. Oktober) statt (20.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Das Unentschieden bringt Muttenz in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Muttenz hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team FC Lausen 72, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Dienstag (26. Oktober) statt (19.30 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - SV Muttenz 2:2 (0:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 35. Mertan Yildiz 0:1. 62. Janis Wyss 1:1. 64. Marco Greppi 1:2. 92. Tobias Steinemann 2:2. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Noah Böni, Mahir Mulabdic, Rrap Cerkini, Maurice Dubois, Tobias Steinemann, Janosch Martens, Patrick Ruas Dias, Enis Akman, Sol Liechti, Janis Wyss. – Muttenz: Bora Kul, Pascal Amsler, Marco Greppi, Joey Ridacker, Berkant Öztürk, Amit Amiti, Mehmet Gecici, Shirvan Tas, Gregor Mössinger, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas, Mertan Yildiz. – Verwarnungen: 40. Pascal Amsler, 52. Mertan Yildiz.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Lausen 72 - NK Alkar 7:2, FC Schwarz-Weiss a - SV Muttenz 2:2, FC Stein - FC Münchenstein 5:2, NK Posavina - FC Rheinfelden 0:4, FC Liestal - FC Amicitia Riehen 7:2

Tabelle: 1. AS Timau Basel 9 Spiele/22 Punkte (37:15). 2. FC Schwarz-Weiss a 10/21 (30:18), 3. FC Liestal 10/20 (36:19), 4. FC Rheinfelden 10/19 (23:19), 5. FC Münchenstein 10/17 (33:29), 6. NK Alkar 10/13 (25:28), 7. FC Lausen 72 10/12 (25:23), 8. SV Muttenz 10/12 (17:23), 9. FC Reinach 9/11 (23:26), 10. SC Münchenstein 9/11 (14:21), 11. FC Allschwil 9/10 (20:22), 12. FC Stein 10/10 (31:30), 13. FC Amicitia Riehen 10/7 (19:37), 14. NK Posavina 10/7 (15:38).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 20:25 Uhr.