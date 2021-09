4. Liga, Gruppe 4 Tor von Emre Karatas sichert Türkgücü Basel das Unentschieden gegen Kleinhüningen Das Resultat im Spiel zwischen Kleinhüningen und Türkgücü Basel lautet 2:2. 25.09.2021, 23.13 Uhr

(chm)

Türkgücü Basel geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 86. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie erzielte Valentin Roos für Kleinhüningen. In der 43. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 51. Minute, als Cihan Güclü für Türkgücü Basel traf. Axhi Ademaj schoss Kleinhüningen in der 64. Minute zur 2:1-Führung.

Kurz vor Schluss schaffte Türkgücü Basel noch den Ausgleich, als Emre Karatas in der 86. Minute erfolgreich war.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Kleinhüningen sah Luca Schwab (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Luca Schwab (27.), Dimitri Wyss (57.) und Dean Ledermann (63.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Türkgücü Basel.

In seiner Gruppe hat Kleinhüningen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Trotz dem Unentschieden führt Kleinhüningen die Tabelle weiterhin an. Das Team hat nach sechs Spielen 16 Punkte auf dem Konto. Kleinhüningen hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kleinhüningen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Steinen Basel b (Rang 9). Die Partie findet am 3. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Das Unentschieden bringt Türkgücü Basel in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6 Türkgücü Basel hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Türkgücü Basel geht es in einem Heimspiel gegen AS Timau Basel (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - FC Türkgücü Basel 2:2 (1:0) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 43. Valentin Roos 1:0. 51. Cihan Güclü 1:1. 64. Axhi Ademaj 2:1. 86. Emre Karatas 2:2. – Kleinhüningen: Marc Back, Egzon Abazi, Dimitri Wyss, Edon Rahmani, Axhi Ademaj, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Luca Schwab, Yannick Bischof, Dean Ledermann, Shuajb Destani, Valentin Roos. – Türkgücü Basel: Hüseyin Kemiklioglu, Arif Sen, Hüseyin Akkaya, Cihan Güclü, Ahmet Poyraz, Deniz Kaya, Salih Öztürk, Bera Pasa Öztürk, Emre Karatas, Tarik Ikican, Eren Yagcioglu. – Verwarnungen: 23. Burak Akveran, 27. Luca Schwab, 40. Salih Öztürk, 47. Tarik Ikican, 49. Hüseyin Akkaya, 57. Dimitri Wyss, 63. Dean Ledermann – Ausschluss: 92. Luca Schwab.

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 6 Spiele/16 Punkte (18:8). 2. SC Binningen b 5/12 (23:8), 3. FC Schwarz-Weiss 5/9 (11:7), 4. AS Timau Basel 5/9 (16:15), 5. FF Brüglingen Basel 6/9 (17:13), 6. FC Türkgücü Basel 5/7 (12:14), 7. FC Allschwil 6/7 (12:12), 8. FC Bosna Basel 4/6 (7:10), 9. SC Steinen Basel b 4/3 (8:17), 10. US Bottecchia BS 4/1 (2:12), 11. FC Dardania 4/0 (9:19), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2021 23:10 Uhr.