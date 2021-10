4. Liga, Gruppe 4 Tor von Fabian Roth sichert Allschwil das Unentschieden gegen Bosna Basel Im Spiel zwischen Bosna Basel und Allschwil hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 17.10.2021, 19.13 Uhr

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Allschwil in der 92. Minute.

Allschwil war zwar zeitweise mit 2:0 (25. Minute) in Führung, doch Bosna Basel holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Für den späten Ausgleich für Allschwil sorgte Fabian Roth, der in der 92. Minute das Tor zum 3:3 erzielte. .

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bosna Basel erhielt: Adis Mudzelet (92.) die einzige gelbe Karte bei Allschwil erhielt: Yannick Schönenberger (70.)

Keine Änderung in der Tabelle für Bosna Basel: neun Punkte bedeuten Rang 7. Bosna Basel hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bosna Basel tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Türkgücü Basel an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Das Unentschieden bringt Allschwil in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Allschwil hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Allschwil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Binningen b. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Bosna Basel - FC Allschwil 3:3 (0:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 15. Samson Krueger 0:1. 25. Gian-Andrea Moser 0:2. 56. Mirza Comic 1:2. 60. Emre Kizildag 2:2. 62. Mirza Comic (Penalty) 3:2.92. Fabian Roth 3:3. – Bosna Basel: Idriz Maliqi, Din Hodzic, Abdulkadir Özer, Elmin Hasanic, Shehbaz Akhtar, Erjon Ziba, Elvir Salihovic, Elvis Salihovic, Mirza Comic, Muhammet Yilmaz, Louay Abusnena. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Marc Keiser, Gian-Andrea Moser, Manuel Jonasch, Nikolas Brunschwig, Yannick Schönenberger, Samson Krueger, Sandro Vielmi, Luca Heitz, Raphael Müller, Janis Birrer. – Verwarnungen: 70. Yannick Schönenberger, 92. Adis Mudzelet.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Türkgücü Basel - FC Dardania 11:2, SC Steinen Basel b - US Bottecchia BS 1:0, FC Bosna Basel - FC Allschwil 3:3, FC Schwarz-Weiss - AS Timau Basel 2:1

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 9 Spiele/22 Punkte (26:14). 2. SC Binningen b 8/21 (38:12), 3. FC Türkgücü Basel 8/16 (31:18), 4. FC Schwarz-Weiss 8/15 (16:15), 5. AS Timau Basel 9/11 (21:26), 6. FF Brüglingen Basel 8/9 (21:20), 7. FC Bosna Basel 8/9 (14:18), 8. FC Allschwil 8/8 (19:21), 9. SC Steinen Basel b 8/7 (14:28), 10. US Bottecchia BS 8/7 (9:19), 11. FC Dardania 8/4 (22:40), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 19:10 Uhr.