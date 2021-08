3. Liga Tor von Jenny von Allmen sichert Reinach das Unentschieden gegen Breitenbach zum Auftakt Breitenbach und Reinach teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 2:2 aus. 23.08.2021, 00.11 Uhr

(chm)

Zweimal legte Breitenbach vor, zweimal glich Reinach aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Breitenbach ging durch Léa Küng in der 37. Minute 1:0 in Führung. Schon in der 42. Minute glich Reinach jedoch wieder aus. Erfolgreich war Isabel Wenger. Die zweite Führung für Breitenbach - nach dem Tor von Léa Küng (78.) - hielt ebenfalls nur kurze Zeit. Jenny von Allmen glich schon [[n]] Minuten später wieder zum 2:2-Schlussresultat aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Breitenbach liegt nach Spiel 1 auf Rang 6. Auf Breitenbach wartet im nächsten Spiel das Team Team Fricktal. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Nach dem ersten Spiel steht Reinach auf dem siebten Rang. Reinach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Arlesheim. Das Spiel findet am 29. August statt (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Reinach 2:2 (1:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 37. Léa Küng 1:0. 42. Isabel Wenger 1:1. 78. Léa Küng 2:1. 87. Jenny von Allmen 2:2. – Breitenbach: Lia Spaar, Sarah Duraschiok, Leonie Marolf, Fabienne Stalder, Romina Jenzer, Celine Marani, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Manon Stich, Livia Schnyder, Léa Küng. – Reinach: Sophie Mc Carvil, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Cristina Bumbacher, Fiona Handschin, Valeria Sacco, Leandra Meier, Selina Gysin, Larissa Wasmer, Isabel Wenger, Melanie Frei. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Bubendorf - FC Lausen 72 8:0, FC Rheinfelden - Team Fricktal 3:3, FC Telegraph BS - SV Muttenz 1:0, FC Breitenbach - FC Reinach 2:2, FC Concordia Basel - FC Arlesheim 5:2

Tabelle: 1. FC Bubendorf 1 Spiel/3 Punkte (8:0). 2. FC Concordia Basel 1/3 (5:2), 3. FC Telegraph BS 1/3 (1:0), 4. FC Rheinfelden 1/1 (3:3), 5. Team Fricktal 1/1 (3:3), 6. FC Breitenbach 1/1 (2:2), 7. FC Reinach 1/1 (2:2), 8. SV Muttenz 1/0 (0:1), 9. FC Arlesheim 1/0 (2:5), 10. FC Lausen 72 1/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:07 Uhr.