4. Liga, Gruppe 3 Tor von Laurent Matti sichert Soleita Hofstetten das Unentschieden gegen Riederwald Sechs Tore sind zwischen Soleita Hofstetten und Riederwald gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 26.10.2022, 00.35 Uhr

Riederwald ging durch Tore von Tuna Sen (5.), Ramon Henz (9.) und José Ivan Parada Jaramillo (29.) bis in die 29. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Riederwald.

Nach einer Aufholjagd gelang Soleita Hofstetten in letzter Minute noch der Ausgleich. Simon Hasenfratz (60. Minute) liess Soleita Hofstetten auf 1:3 herankommen. In der 85. Minute gelang Soleita Hofstetten (Laurent Matti) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleich für Soleita Hofstetten zum 3:3 fiel in der 91. Minute - nur sechs Minuten nach dem 2:3. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Soleita Hofstetten für David von Graffenried (52.) und Simon Hasenfratz (67.). Für Riederwald gab es keine Karte.

Soleita Hofstetten bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit zwei Punkten auf Rang 10. Soleita Hofstetten hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Für Soleita Hofstetten geht es auswärts gegen FC Therwil (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Samstag (29. Oktober) statt (17.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Riederwald hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Riederwald tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Ettingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (29. Oktober) statt (18.30 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Telegramm: SC Soleita Hofstetten - FC Riederwald 3:3 (0:3) - Chöpfli, Hofstetten – Tore: 5. Tuna Sen 0:1. 9. Ramon Henz 0:2. 29. José Ivan Parada Jaramillo 0:3. 60. Simon Hasenfratz 1:3. 85. Laurent Matti 2:3. 91. Laurent Matti 3:3. – Soleita Hofstetten: Timon Haizmann, Dominik Hägeli, Kilian Wüest, Jonas Maienfisch, Luca Braun, Nick Burri, Davide Palladino, David Hermann, Laurent Matti, David von Graffenried, Simon Hasenfratz. – Riederwald: Michael Wenk, François Abt, Matthias Späth, Alex Steiner, Nicola Steiner, Matthias Hänggi, Colin Christ, Ramon Henz, Loyan Geryare, Tuna Sen, José Ivan Parada Jaramillo. – Verwarnungen: 52. David von Graffenried, 67. Simon Hasenfratz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

