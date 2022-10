4. Liga, Gruppe 1 Tor von Marco Schneider sichert Diegten Eptingen das Unentschieden gegen Laufenburg-Kaisten Das Resultat im Spiel zwischen Laufenburg-Kaisten und Diegten Eptingen lautet 2:2. 10.10.2022, 12.18 Uhr

(chm)

Zweimal legte Laufenburg-Kaisten vor, zweimal glich Diegten Eptingen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Den Auftakt machte Vincenzo Fiore, der in der 47. Minute für Laufenburg-Kaisten zum 1:0 traf. Der Treffer fiel mittels Penalty. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Timo Zeller, sorgte in der 65 für den Ausgleich für Diegten Eptingen. Das Tor von Benjamin Etter in der 69. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Laufenburg-Kaisten.

In den letzten Minuten musste Laufenburg-Kaisten noch den Ausgleich hinnehmen. Für Diegten Eptingen traf Marco Schneider in der 85. Minute.

Laufenburg-Kaisten kassierte vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Diegten Eptingen erhielt: Lorin Weber (20.)

Die Tabellensituation bleibt für Laufenburg-Kaisten unverändert. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 6. Laufenburg-Kaisten hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Laufenburg-Kaisten geht es auf fremdem Terrain gegen SV Sissach (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach dem Unentschieden büsst Diegten Eptingen in der Tabelle ein und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 10. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Diegten Eptingen hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Diegten Eptingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Oberdorf (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: FC Laufenburg-Kaisten - FC Diegten Eptingen 2:2 (0:0) - Blauen, Laufenburg – Tore: 47. Vincenzo Fiore (Penalty) 1:0.65. Timo Zeller (Penalty) 1:1.69. Benjamin Etter 2:1. 85. Marco Schneider 2:2. – Laufenburg-Kaisten: Janik Näf, Benjamin Etter, Robin Böller, Antonio Fiore, Raphael Sigstein, Ernest Pacak, Tiago Goncalves Costa, Steve Grossenbacher, Antonio Fiore, Vincenzo Fiore, Janis Senn. – Diegten Eptingen: Dominik Meier, Lorin Weber, Jonas Herzog, Manuel Bätscher, Janic Lattmann, Matthias Ryf, Rouven Schäfer, Timo Zeller, Rafael Bätscher, Gabriel Flühler, Marco Schneider. – Verwarnungen: 6. Tiago Goncalves Costa, 20. Lorin Weber, 64. Steve Grossenbacher, 90. Nedeljko Brankovic, 93. Dominik Villiger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

