4. Liga, Gruppe 3 Tor von Matthias Hänggi sichert Riederwald das Unentschieden gegen Dornach Sechs Tore sind zwischen Riederwald und Dornach gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 04.05.2022, 08.55 Uhr

(chm)

Dornach ging durch Tore von Pascal Marty (12.), Stephen Munya (16.) und Simon Heer (20.) bis in die 20. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Dornach.

Nach einer Aufholjagd gelang Riederwald in letzter Minute noch der Ausgleich. Loyan Geryare (45. Minute) liess Riederwald auf 1:3 herankommen. In der 72. Minute gelang Riederwald (David Milosevic) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleich für Riederwald zum 3:3 fiel spät durch Matthias Hänggi. Er war in der 90. Minute erfolgreich.

Bei Dornach sah Raul Gschwind (69.) die rote Karte. Gelb erhielt Stephen Munya (65.). Gelbe Karten gab es bei Riederwald für Nicola Steiner (76.) und Loyan Geryare (84.).

Riederwald bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Riederwald hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Riederwald trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Therwil (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Samstag (7. Mai) statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Nach dem Unentschieden büsst Dornach in der Tabelle ein und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 5. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Dornach hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Dornach spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kleinlützel (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (8. Mai) (13.15 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Telegramm: FC Riederwald - SC Dornach 3:3 (1:3) - Riederwald, Riederwald/Liesberg – Tore: 12. Pascal Marty 0:1. 16. Stephen Munya 0:2. 20. Simon Heer 0:3. 45. Loyan Geryare 1:3. 72. David Milosevic 2:3. 90. Matthias Hänggi 3:3. – Riederwald: François Abt, Hiram Mondragon Molina, Ramon Henz, Matthias Hänggi, Colin Christ, Simon Widmer, Karim Schäfer, Tuna Sen, David Milosevic, Marc Spies, Julian Henz. – Dornach: Melvin König, Lukas Berg, Tobias Chavannes, Maximilian Ditzler, Kilian Schröter, Pascal Marty, Manuele Häusler, Nico Berger, Raul Gschwind, Stephen Munya, Simon Heer. – Verwarnungen: 65. Stephen Munya, 76. Nicola Steiner, 84. Loyan Geryare – Ausschluss: 69. Raul Gschwind.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.05.2022 08:45 Uhr.