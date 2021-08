3. Liga, Gruppe 1 Tor von Michael Krug sichert Breitenbach das Unentschieden gegen Schwarz-Weiss im Auftaktspiel Schwarz-Weiss und Breitenbach teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 2:2 aus. 22.08.2021, 18.08 Uhr

(chm)

Zweimal legte Schwarz-Weiss vor, zweimal glich Breitenbach aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Den Auftakt machte Vinzenz Wyss, der in der 40. Minute für Schwarz-Weiss zum 1:0 traf. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur sieben Minuten später traf Adrian Altermatt für Breitenbach zum 1:1-Ausgleich. Jannik Frank schoss Schwarz-Weiss in der 74. Minute zur 2:1-Führung. Michael Krug glich in der 90. Minute für Breitenbach aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marco Ledermann von Schwarz-Weiss erhielt in der 30. Minute die gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Schwarz-Weiss auf dem sechsten Rang. Für Schwarz-Weiss geht es auswärts gegen FC Zwingen weiter. Diese Begegnung findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Breitenbach liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Das nächste Spiel trägt Breitenbach in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team SC Binningen aus. Das Spiel findet am 29. August statt (13.45 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Breitenbach 2:2 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 40. Vinzenz Wyss 1:0. 47. Adrian Altermatt 1:1. 74. Jannik Frank 2:1. 90. Michael Krug 2:2. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Dominique Mindel, Philipp Menge, Tugay Portakal, Mischa David Müller, Benjamin Berger, Elias Stockmeyer, Marco Ledermann, Vinzenz Wyss, Silas Gusset, Stefan Thommen. – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Ömer Uzakgider, Michael Krug, Samuel Von Euw, Tobias Oesch, Silvan Walliser, Sebastian Jermann, Manuel Schneider, Adrian Altermatt, Felix Rappo. – Verwarnungen: 30. Marco Ledermann.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - FC Breitenbach 2:2, FC Gelterkinden - US Olympia 1963 3:0, FC Therwil - FC Zwingen 3:0, FC Bubendorf - SC Binningen 1:4, FC Black Stars - BCO Alemannia Basel 4:1

Tabelle: 1. FC Black Stars 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. SC Binningen 1/3 (4:1), 3. FC Gelterkinden 1/3 (3:0), 4. FC Therwil 1/3 (3:0), 5. FC Breitenbach 1/1 (2:2), 6. FC Schwarz-Weiss b 1/1 (2:2), 7. FC Concordia Basel 0/0 (0:0), 8. FC Oberwil 0/0 (0:0), 9. AC Rossoneri 0/0 (0:0), 10. FC Laufen 0/0 (0:0), 11. FC Bubendorf 1/0 (1:4), 12. BCO Alemannia Basel 1/0 (1:4), 13. FC Zwingen 1/0 (0:3), 14. US Olympia 1963 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 20:22 Uhr.