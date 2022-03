3. Liga, Gruppe 2 Tor von Murat Dogan sichert Allschwil das Unentschieden gegen NK Posavina Je ein Punkt für Allschwil und NK Posavina: Die Teams trennen sich 2:2 21.03.2022, 10.37 Uhr

(chm)

Zweimal ging NK Posavina in Führung. Doch Allschwil schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie fiel für NK Posavina: Marijo Mrkonjic brachte seine Mannschaft in der 23. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Robin Süess durch seinen Treffer für Allschwil in der 48. Minute her. Marko Topic erzielte in der 89. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für NK Posavina. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade drei Minuten später. Für Allschwil traf Murat Dogan (92.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Allschwil, Sebastiano Damante (63.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei NK Posavina erhielt: Dominik Bacic (34.)

Das Unentschieden bedeutet für Allschwil einen Sprung in der Tabelle.

Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 8.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Allschwil hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Münchenstein (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (15.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Der eine gewonnene Punkt hat für NK Posavina nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (acht Punkte). NK Posavina hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

NK Posavina trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Stein (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (16.30 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Allschwil - NK Posavina 2:2 (0:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 23. Marijo Mrkonjic 0:1. 48. Robin Süess 1:1. 89. Marko Topic 1:2. 92. Murat Dogan 2:2. – Allschwil: Loic Parrat, Boran Yavuz, André Bachmann, Nicolas Gränacher, Kilian Vetter, Fabian Roth, Raphael Mathias, Samir Natarajan, Nico Stasi, Till Schaufelberger, Robin Süess. – NK Posavina: Zeljko Mrkonjic, Dominik Bacic, Marko Radic, Andrej Piljic, Filip Jurakic, Gabriel Topic, Marko Topic, Tomislav Duvnjak, Ante Cicak, Marin Gudelj, Marijo Mrkonjic. – Verwarnungen: 34. Dominik Bacic, 63. Sebastiano Damante.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Allschwil - NK Posavina 2:2, NK Alkar - SC Münchenstein 2:5, FC Schwarz-Weiss a - FC Münchenstein 0:0, FC Reinach - FC Amicitia Riehen 5:1

Tabelle: 1. AS Timau Basel 14 Spiele/37 Punkte (60:20). 2. FC Rheinfelden 1909 14/28 (34:22), 3. FC Schwarz-Weiss a 14/26 (36:23), 4. FC Liestal 14/26 (42:31), 5. FC Münchenstein 14/24 (41:34), 6. FC Reinach 14/20 (35:31), 7. FC Lausen 72 13/18 (33:28), 8. FC Allschwil 14/18 (32:31), 9. NK Alkar 14/17 (36:42), 10. SC Münchenstein 14/15 (20:38), 11. SV Muttenz 14/14 (20:31), 12. FC Stein 13/13 (39:38), 13. FC Amicitia Riehen 14/8 (25:51), 14. NK Posavina 14/8 (21:54).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 11:34 Uhr.