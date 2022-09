4. Liga, Gruppe 2 Tor von Nicola Pol sichert Alemannia Basel das Unentschieden gegen Münchenstein FC Je ein Punkt für Alemannia Basel und Münchenstein FC: Die Teams trennen sich 2:2 26.09.2022, 11.15 Uhr

(chm)

Alemannia Basel lag zwar über weite Strecken des Spiels (84 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Tore von Silvan Stürchler und Andrin Spring bedeuteten eine Zwei-Tore-Führung für Münchenstein FC bis in die 35. Minute. Doch Alemannia Basel schaffte dank Jonas Mall (51. Minute) und Nicola Pol bis in die 85. Minute den Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Noah Bortolussi von Alemannia Basel erhielt in der 23. Minute die gelbe Karte.

Der Sturm von Alemannia Basel sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 17 Tore erzielte.

Alemannia Basel bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 3. Alemannia Basel hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Alemannia Basel auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ferad. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Das Unentschieden bringt Münchenstein FC in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6. Münchenstein FC hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Aesch b (Platz 10). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Welschmatt, Münchenstein).

Telegramm: BCO Alemannia Basel - FC Münchenstein a 2:2 (0:2) - Hörnli, Basel – Tore: 1. Silvan Stürchler 0:1. 35. Andrin Spring 0:2. 51. Jonas Mall 1:2. 85. Nicola Pol 2:2. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Serafin Petermann, Dénes Zoltan Kövi, David Aleksic, Luis Keller, Jonas Mall, Marc Schielly, Noah Bortolussi, Timotheus Zeiser, Nicola Pol, Oleh Rusakov. – Münchenstein FC: Gianluca Bonarrigo, Mohammad Bashir Naderi, David Wenger, Tom Steiner, Fabio Vigorito, Dario Muchenberger, Nicolas Menz, Mahir Ali Calhan, Patrick Zimmermann, Silvan Stürchler, Andrin Spring. – Verwarnungen: 23. Noah Bortolussi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 01:20 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.