3. Liga, Gruppe 1 Tor von Pascal Ryser sichert Schwarz-Weiss das Unentschieden gegen Zwingen Je ein Punkt für Schwarz-Weiss und Zwingen: Die Teams trennen sich 2:2 29.03.2022, 21.27 Uhr

Schwarz-Weiss geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 92. Minute doch noch einen Punkt.

Assuero Camporesi eröffnete in der 22. Minute das Skore, als er für Zwingen das 1:0 markierte. Pascal Ryser glich in der 64. Minute für Schwarz-Weiss aus. Es hiess 1:1. Sandro Piatti schoss Zwingen in der 79. Minute zur 2:1-Führung. Für den späten Ausgleich für Schwarz-Weiss sorgte Pascal Ryser, der in der 92. Minute das Tor zum 2:2 erzielte. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Bei Schwarz-Weiss erhielten Philipp Menge (54.) und Simon Behringer (89.) eine gelbe Karte. Bei Zwingen erhielten Sandy Sprunger (39.) und Dominique Tschabold (61.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Schwarz-Weiss unverändert. 19 Punkte bedeuten Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss geht es auswärts gegen AC Rossoneri (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Freitag (1. April) statt (20.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Das Unentschieden bringt Zwingen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 10. Zwingen hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Zwingen wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das neuntplatzierte Team FC Breitenbach, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Zwingen 2:2 (0:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 22. Assuero Camporesi 0:1. 64. Pascal Ryser 1:1. 79. Sandro Piatti 1:2. 92. Pascal Ryser 2:2. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Bastien Quillet, Philipp Menge, Thimo Müller, Jonas Baumann, Elias Stockmeyer, Guillaume Arnet, Tugay Portakal, Silas Gusset, Simon Behringer, Kaspar Itin. – Zwingen: Thomas Von Rohr, Denojahn Ponnuthurai, Assuero Camporesi, Sandro Schütz, Steven Hänggi, Nicola Spano, Renato Lisser, Dominique Tschabold, Sandro Piatti, Daniel Stegmüller, Sandy Sprunger. – Verwarnungen: 39. Sandy Sprunger, 54. Philipp Menge, 61. Dominique Tschabold, 89. Simon Behringer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

