4. Liga, Gruppe 2 Tor von Simon Näf sichert Muttenz das Unentschieden gegen Atletico Basel 2:2 lautet das Resultat zwischen Muttenz und Atletico Basel. Die Teams teilen sich die Punkte. 05.09.2021, 00.06 Uhr

Zweimal ging Atletico Basel in Führung. Doch Muttenz schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie erzielte Egzon Krasniqi für Atletico Basel. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 21, als Samuel Batistini für Muttenz erfolgreich war. Das Tor von Egzon Krasniqi in der 63. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Atletico Basel.

Muttenz gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Simon Näf in der 90. Minute zum 2:2 traf.

Gelbe Karten gab es bei Atletico Basel für Sacha Ganguin (22.), Nenad Ilic (37.) und Franz Reichenbach (69.). Eine Verwarnung gab es für Muttenz, nämlich für Alessandro Legge (74.).

Unverändert liegt Muttenz auf Rang 10. Das Team hat einen Punkt. Muttenz hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Muttenz spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Arlesheim (Platz 5). Die Partie findet am 13. September statt (20.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Atletico Basel rutscht in der Tabelle von Rang 1 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Atletico Basel hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Atletico Basel zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Ferad. Das Spiel findet am 12. September statt (15.00 Uhr, Landauer, Basel).

Telegramm: SV Muttenz - FC Atletico Basel 2:2 (1:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 8. Egzon Krasniqi 0:1. 21. Samuel Batistini 1:1. 63. Egzon Krasniqi 1:2. 90. Simon Näf 2:2. – Muttenz: Gregor Mössinger, Janic Heid, Jonas Stettler, Nathaniel Joseph Pressner, Simon Näf, Samuel Batistini, Kevin Cristobal, Fabrizio D Aprile, Jonas Klotz, Dennis Strauch, Alain Rohr. – Atletico Basel: Nenad Ilic, Alexandre Humberto Maia do Nascimento, Franz Reichenbach, Karim Boulahdid, David Stöckli, Talib Arifi, Dominik Ansmann, Sacha Ganguin, Fatih Ufuk, Lawen Suleiman, Egzon Krasniqi. – Verwarnungen: 22. Sacha Ganguin, 37. Nenad Ilic, 69. Franz Reichenbach, 74. Alessandro Legge.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: SV Muttenz - FC Atletico Basel 2:2, FC Laufen b - SC Binningen a 2:0

Tabelle: 1. FC Laufen b 3 Spiele/9 Punkte (9:4). 2. FC Atletico Basel 3/7 (15:7), 3. FC Nordstern BS 2/6 (9:7), 4. SC Binningen a 3/6 (5:5), 5. FC Arlesheim 2/3 (12:7), 6. FC Polizei Basel 2/3 (6:10), 7. FC Srbija 1968 2/3 (5:5), 8. SC Steinen Basel a 2/1 (3:5), 9. FC Birsfelden 2/1 (5:6), 10. SV Muttenz 3/1 (4:7), 11. SC Basel Nord 2/0 (5:13), 12. FC Ferad 2/0 (5:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 00:03 Uhr.