2. Liga Tor von Yves Meier sichert Aesch das Unentschieden gegen Allschwil Das Resultat im Spiel zwischen Aesch und Allschwil lautet 1:1. 18.09.2021, 22.03 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Lukas Bitter in der 73. Minute. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Yves Meier traf in der 94. Minute für Allschwil zum Ausgleich.

Bei Aesch gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Allschwil, nämlich für Joel Schuler (25.).

Der Sturm von Aesch sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 18 Tore erzielte.

Die Tabellenführung bleibt trotz dem Unentschieden bei Aesch Das Team hat nach sechs Spielen 14 Punkte auf dem Konto. Aesch hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Aesch in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Pratteln zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 25. September statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 4. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Allschwil in einem Heimspiel mit FC Dardania (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Aesch - FC Allschwil 1:1 (0:0) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 73. Lukas Bitter 0:1. 94. Yves Meier 1:1. – Aesch: Srdan Lazic, Fabio Limardi, Marco Palmieri, Yves Meier, Uros Ristivojevic, Armin Talic, Emre Sahin, Nico Thüring, Milos Janicijevic, Arianit Tasholli, Edon Basha. – Allschwil: Marco Schmid, Fabian Ackermann, Nicola Borer, Joel Schuler, Lukas Bitter, Lino Heitz, Jasmin Mbatchou, Ahmed Setti, Nico Lomma, Devin Merschnigg, Tiziano Gallacchi. – Verwarnungen: 25. Joel Schuler, 30. Arianit Tasholli, 85. Marco Palmieri, 89. Edon Basha, 91. Fabiano Cosimo Durante.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aesch - FC Allschwil 1:1, FC Möhlin-Riburg/ACLI - BSC Old Boys 1:1, FC Gelterkinden - SV Sissach 1:1, FC Wallbach-Zeiningen - FC Amicitia Riehen 1:0

Tabelle: 1. FC Aesch 6 Spiele/14 Punkte (18:5). 2. FC Pratteln 5/12 (14:7), 3. FC Reinach 5/12 (13:7), 4. FC Allschwil 5/11 (12:5), 5. FC Wallbach-Zeiningen 5/7 (7:7), 6. BSC Old Boys 6/7 (8:12), 7. FC Gelterkinden 6/7 (9:9), 8. SV Muttenz 4/6 (10:9), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 6/6 (11:12), 10. FC Dardania 5/4 (13:17), 11. SV Sissach 6/3 (6:13), 12. FC Birsfelden 4/1 (5:11), 13. FC Amicitia Riehen 5/1 (4:16), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

