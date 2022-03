3. Liga, Gruppe 1 Torloses Remis zwischen Breitenbach und Schwarz-Weiss Keinem Team ist im Spiel zwischen Breitenbach und Schwarz-Weiss ein Tor gelungen. Das Remis bedeutet je einen Punkt pro Team. 20.03.2022, 07.49 Uhr

(chm)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Breitenbach erhielt: Ömer Uzakgider (73.) die einzige gelbe Karte bei Schwarz-Weiss erhielt: Jannik Frank (45.)

Breitenbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Breitenbach hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Breitenbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Binningen (Platz 7). Die Partie findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Schwarz-Weiss hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Schwarz-Weiss wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das neuntplatzierte Team FC Zwingen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Schwarz-Weiss b 0:0 (0:0) - Sportanlage Grien, Breitenbach – keine Tore – Breitenbach: Fitim Shala, Stefan Liechty, Luca Damante, Ömer Uzakgider, Michael Krug, Aurelian Merckx, Silvan Walliser, Sebastian Jermann, Pascal Contessi, Jan Grossenbacher, Adrian Altermatt. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Philipp Menge, Thimo Müller, Jonas Baumann, Elias Stockmeyer, Bastien Quillet, Tugay Portakal, Jannik Frank, Simon Behringer, Silas Gusset. – Verwarnungen: 45. Jannik Frank, 73. Ömer Uzakgider.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Concordia Basel - FC Laufen 2:8, US Olympia 1963 - FC Gelterkinden 1:2, FC Breitenbach - FC Schwarz-Weiss b 0:0

Tabelle: 1. FC Laufen 14 Spiele/35 Punkte (54:13). 2. FC Therwil 13/29 (40:18), 3. AC Rossoneri 13/28 (38:16), 4. FC Black Stars 13/25 (42:28), 5. FC Oberwil 13/24 (29:18), 6. FC Bubendorf 13/23 (35:25), 7. SC Binningen 13/18 (26:33), 8. FC Schwarz-Weiss b 14/18 (24:32), 9. FC Zwingen 13/15 (35:36), 10. FC Breitenbach 14/15 (25:30), 11. FC Gelterkinden 14/13 (28:44), 12. FC Concordia Basel 14/12 (20:37), 13. US Olympia 1963 14/6 (23:50), 14. BCO Alemannia Basel 13/4 (11:50).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 08:46 Uhr.