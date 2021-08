4. Liga, Gruppe 4 Türkgücü Basel mit Sieg gegen Steinen Basel – Yalcin Ergin trifft spät zum Sieg Türkgücü Basel behielt im Spiel gegen Steinen Basel am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 23.08.2021, 10.59 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Türkgücü Basel das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 82. Minute war Yalcin Ergin.

Ahmet Poyraz hatte davor in der 2. Minute zum 1:0 für Türkgücü Basel getroffen. Antonio Manuel Gomes De Castro glich in der 11. Minute für Steinen Basel aus. Es hiess 1:1. Bera Pasa Öztürk erzielte in der 35. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Türkgücü Basel. In der 80. Minute traf Antonio Manuel Gomes De Castro für Steinen Basel zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es total acht Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Türkgücü Basel. Bei Steinen Basel erhielten Virgilio De Sousa Amarante (30.), Daniel Wanzenried (43.) und Antonio Manuel Gomes De Castro (56.) eine gelbe Karte.

Türkgücü Basel reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Türkgücü Basel hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Als nächstes trifft Türkgücü Basel auswärts mit FC Schwarz-Weiss (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 29. August statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Steinen Basel liegt nach Spiel 3 auf Rang 8. Steinen Basel hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Steinen Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Allschwil (Platz 10). Die Partie findet am 28. August statt (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - SC Steinen Basel b 3:2 (2:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 2. Ahmet Poyraz 1:0. 11. Antonio Manuel Gomes De Castro 1:1. 35. Bera Pasa Öztürk 2:1. 80. Antonio Manuel Gomes De Castro 2:2. 82. Yalcin Ergin 3:2. – Türkgücü Basel: Hüseyin Kemiklioglu, Arif Sen, Hüseyin Capit, Hüseyin Akkaya, Tarik Ikican, Salih Öztürk, Deniz Kaya, Muhammed Salih Firat, Emre Karatas, Ahmet Poyraz, Bera Pasa Öztürk. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Luca Bozzo, Virgilio De Sousa Amarante, Ismail Mahmoud, Dave Gasser, Marcio Joel Martins Lopes, Fabio Villani, Antonio Russo, Fabio Martins Dias, Jairo Victor Poma Bonilla, Antonio Manuel Gomes De Castro. – Verwarnungen: 30. Virgilio De Sousa Amarante, 43. Daniel Wanzenried, 56. Antonio Manuel Gomes De Castro, 66. Deniz Kaya, 68. Muhammed Salih Firat, 73. Arif Sen, 77. Bera Pasa Öztürk, 90. Emre Karatas.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Türkgücü Basel - SC Steinen Basel b 3:2, FC Bosna Basel - FC Schwarz-Weiss 3:0

Tabelle: 1. FC Bosna Basel 3 Spiele/3 Punkte (3:0). 2. FC Türkgücü Basel 3/3 (3:2), 3. AS Timau Basel 3/3 (3:2), 4. VfR Kleinhüningen 3/3 (2:1), 5. FC Dardania 2/0 (0:0), 6. US Bottecchia BS 2/0 (0:0), 7. FF Brüglingen Basel 2/0 (0:0), 8. SC Steinen Basel b 3/0 (2:3), 9. SC Binningen b 3/0 (2:3), 10. FC Allschwil 3/0 (1:2), 11. FC Schwarz-Weiss 3/0 (0:3), 12. Basel City CF [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 18:44 Uhr.