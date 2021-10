4. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Basel Nord gegen Laufen – Mussie Yosief als Matchwinner Überraschender Sieg für Basel Nord: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Laufen (4. Rang) auswärts 2:1 geschlagen. 18.10.2021, 00.37 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 7 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Alessio Zambito für Laufen. In der 9. Minute traf er zum 1:0. In der 14. Minute traf Awet Tesfazghi Sibhatu für Basel Nord zum 1:1-Ausgleich. Mussie Yosief sorgte in der 16. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Basel Nord. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Laufen für Elia Hofer (56.), Lorenzo Currenti (85.) und Lionel Colin (94.). Basel Nord blieb ohne Karte.

Basel Nord gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das Team verbessert sich um einen Platz. Basel Nord hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Basel Nord in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Binningen a. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Laufen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 5. Laufen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Laufen in einem Auswärtsspiel mit FC Polizei Basel (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Laufen b - SC Basel Nord 1:2 (1:2) - Im Nau, Laufen – Tore: 9. Alessio Zambito 1:0. 14. Awet Tesfazghi Sibhatu 1:1. 16. Mussie Yosief 1:2. – Laufen: Daniel Steiner, Noah Spaar, Gezim Misini, Sandro Maceiras, Valdrim Metushi, Marc Meierhofer, Gazmend Ismaili, Alex Vosseler, Kai Studer, Qasem Moradi, Alessio Zambito. – Basel Nord: Amaniel Gebremikael, Thomas Layne, Mussie Yosief, Meron Habtom, Awet Tesfazghi Sibhatu, Mulue Hadish, Anwar Ahmed, Samuel Melake, Filmon Tedros, Filimon Berhe, Millyon Layne. – Verwarnungen: 56. Elia Hofer, 85. Lorenzo Currenti, 94. Lionel Colin.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Atletico Basel - FC Arlesheim 2:5, FC Ferad - FC Polizei Basel 8:5, FC Laufen b - SC Basel Nord 1:2, FC Srbija 1968 - FC Birsfelden 3:1

Tabelle: 1. SC Binningen a 9 Spiele/22 Punkte (36:14). 2. FC Nordstern BS 9/21 (34:15), 3. FC Arlesheim 9/19 (41:20), 4. FC Ferad 9/18 (42:27), 5. FC Laufen b 9/16 (15:12), 6. SC Steinen Basel a 9/10 (22:25), 7. FC Srbija 1968 9/10 (14:31), 8. FC Atletico Basel 9/10 (25:32), 9. SV Muttenz 9/8 (16:20), 10. FC Birsfelden 9/8 (22:25), 11. SC Basel Nord 9/7 (17:38), 12. FC Polizei Basel 9/7 (26:51).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 00:34 Uhr.